Pindrop s'associe à Google Cloud pour transformer la sécurité des centres de contact et améliorer l'expérience client grâce à l'IA.

ATLANTA--(BUSINESS WIRE)--Pindrop, un leader mondial de la technologie vocale, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec Google Cloud qui lui permettra de développer et d'offrir de nouvelles solutions d'authentification afin d'améliorer les expériences clients dans les centres d'appels sur la plateforme de Google Cloud. Pindrop sortira également sa suite de solutions de détection des fraudes et de sécurité vocale sur Google Cloud Marketplace, car elle fait désormais partie du programme Google Cloud Partner Advantage en tant que partenaire-éditeur de logiciels indépendants (ISV).

Grâce à ce partenariat, Pindrop prévoit d'offrir ses solutions de sécurité et de protection anti-fraude pour les centres d'appels avec Contact Center AI de Google Cloud afin de fournir des solutions d'authentification et de sécurité vocales qui créent de meilleures expériences clients, ajoutent de la sécurité au centre d'appels et augmentent la flexibilité avec une infrastructure moderne. En utilisant l'infrastructure mondiale, sécurisée et fiable de Google Cloud, Pindrop pourra également déployer de nouvelles solutions de sécurité vocale qui donneront aux clients la possibilité d'automatiser facilement les interactions avec les dispositifs. En outre, en tant que partenaire Google Cloud, les deux entreprises mettront en œuvre une stratégie de commercialisation conjointe via Google Cloud Marketplace afin d'élargir les produits de Pindrop grâce aux capacités de Google Cloud en matière d'IA, de ML, d'analyse et bien plus encore.

« C'est un autre moment historique pour Pindrop, et nous sommes très heureux de ce partenariat avec Google Cloud. Avec Google Cloud, nous sommes particulièrement bien positionnés pour offrir aux clients quelque chose de vraiment innovant et tendre vers notre vision commune dans le monde moderne des centres de contact », a déclaré Vijay Balasubramaniyan, CEO et cofondateur de Pindrop. « En nous associant à Google Cloud, nous sommes véritablement en passe de réaliser notre mission qui consiste à rendre la technologie plus humaine et à aider nos clients à s'ouvrir à de nouvelles perspectives en libérant le pouvoir de la voix humaine ».

« La sécurisation des centres d'appels et des services d'assistance par application vocale est une exigence fondamentale aujourd'hui pour la pile technologique des entreprises », a déclaré Nirav Sheth, directeur des partenariats, Google Cloud. « Nous sommes très heureux que des entreprises technologiques innovantes comme Pindrop s'appuient sur Google Cloud. Avec les solutions de Pindrop disponibles sur Google Cloud Marketplace, les entreprises pourront facilement déployer Pindrop dans leur environnement cloud et fournir des expériences plus riches grâce à l'IA qui priorisent les interactions clients sécurisées et satisfaisantes ».

Pindrop permet aux entreprises dans les secteurs des services financiers, de l'assurance, du commerce de détail, de la santé et des télécommunications de sécuriser les interactions vocales grâce à des solutions rationalisées d'authentification vocale passive et de vérification de l'identification automatique des numéros (ANI, en anglais). En déployant les solutions de Pindrop dans leurs environnements multicloud, les clients disposent des technologies nécessaires pour réduire les pertes associées à la fraude et augmenter les expériences clients positives dans les centres d'appels. Une récente étude commanditée de Pindrop, Forrester TEI study, a constaté que les clients de Pindrop ayant participé à l'étude ont enregistré une augmentation de 10 % des revenus opérationnels pour les centres d'appels, une réduction de 15 % des incidents et pertes associés à la fraude, et une amélioration de 2 % de la maîtrise des appels en RVI, ce qui se traduit par une meilleure expérience client/employé.

Pour plus d'informations sur Pindrop, veuillez consulter le site Web www.pindrop.com.

À propos de Pindrop

Dans un monde de plus en plus numérique, Pindrop permet aux gens d'utiliser leur voix pour se connecter facilement, participer et s'ouvrir à de nouvelles expériences tout en aidant à protéger leur vie privée. Grâce à sa technologie brevetée d'authentification vocale, Pindrop ouvre la voie à l'avenir de la voix en instituant la norme en matière d'identité, de sécurité et d'intelligence pour les interactions vocales. En collaboration avec certaines des plus grandes banques, compagnies d'assurance et commerces de détail du monde, Pindrop permet aux clients de se connecter rapidement, facilement et en toute sécurité aux informations et ressources dont ils ont besoin. Sa technologie d'authentification vocale analyse les caractéristiques uniques de la voix humaine et des sons environnants, ce qui permet à ses clients de prévenir la fraude et d'offrir une expérience client exceptionnelle dans les centres d'appels, lors de l'obtention d'informations à partir de dispositifs intelligents, et même en activant des voitures. Pindrop, une société privée, est soutenue par Andreessen Horowitz, Citi Ventures, Felicis Ventures, CapitalG, GV, IVP et Vitruvian Partners. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web pindrop.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.