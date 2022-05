Recover™ s'associe à Sysav pour développer ses ambitions en matière de recyclage des déchets post-consommation

VALENCE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Leader de la production de fibres de coton recyclées, Recover™, annonce un nouvel accord de partenariat avec Sysav, société de tri textile, dans un effort visant à résoudre le problème croissant des déchets textiles et à accélérer la circularité au sein de cette industrie

Dans le cadre de l'accord, Sysav commencera à fournir des déchets post-consommation, composés de 95 % de coton, à Recover™ en 2022, tandis que les volumes augmenteront progressivement les années suivantes. L'accord est le fruit d'une relation grandissante entre les deux entreprises, qui a débuté en 2020, et constitue la prochaine étape dans le développement de vêtements et autres produits textiles de haute qualité utilisant des fibres recyclées Recover™ issues de déchets post-consommation.

Cet accord s'inscrit dans la stratégie de Recover, visant à investir dans des contrats d'achat à long terme dans le monde entier pour sécuriser l'approvisionnement en déchets. Il permettra de développer le recyclage des déchets de post-consommation. La compagnie s'est fixé l'objectif ambitieux de recycler plus de 40 pour cent de ses déchets de consommation d'ici 2025, soit environ 85 000 tonnes de vêtements usagés.

Helene Smits, Directrice du développement durable chez Recover™ : "Recycler les vêtements post-consommation à grande échelle et avec un niveau de qualité élevé est le Saint Graal et LE défi à relever si nous voulons évoluer vers une industrie textile circulaire. Le tri des textiles post-consommation en fonction de leur composition et de leur couleur à grande échelle constitue un catalyseur essentiel pour y parvenir. Nous avons eu le plaisir de collaborer avec Sysav au cours de l'année écoulée afin de les aider à optimiser leur technologie et leurs processus en fonction de nos besoins et nous sommes ravis d'entamer à présent la première étape de la réalisation des objectifs ambitieux que Recover™ s'est fixé en matière de recyclage des déchets post-consommation."

Siptex de Sysav est la première installation à grande échelle au monde capable de trier automatiquement les textiles sur la base de leur composition et de leur couleur, tout en garantissant la qualité du produit. Sa solution est le principal chaînon manquant de la chaîne de valeur textile entre la collecte et le recyclage des textiles de haute qualité. Elle permet de relever le défi que représentent la variation et les différences de qualité des déchets post-consommation par rapport à une matière première vierge homogène. Grâce à leur partenariat, les deux entreprises espèrent faire un pas de plus vers la circularité du secteur de la mode, tout en respectant les normes de qualité et de durabilité les plus élevées.

Stefan Poldrugac, chargé du développement commercial chez Sysav : "Avec les produits ReFab®, nous définissons une nouvelle norme industrielle pour les textiles post-consommation. Le partenariat avec le recycleur de haute qualité Recover™ constitue une étape importante dans cette entreprise. Notre échange mutuel d'expertise technique est la preuve que des collaborations étroites tout au long de la chaîne de valeur textile sont indispensables pour transformer le problème des déchets textiles en flux circulaires de matières premières durables."

À propos de Recover™

Recover™ est leader en science des matériaux et un fabricant mondial de fibres de coton et de mélanges de fibres de coton recyclés de haute qualité et à faible impact. Ses produits haut de gamme, respectueux de l'environnement et économiquement compétitifs, sont élaborés en partenariat avec la chaîne d'approvisionnement pour des marques et détaillants du monde entier et offrent une solution durable pour démocratiser la mode circulaire.

Entreprise familiale de quatrième génération forte de plus de 70 ans d'expérience dans l'industrie textile, Recover™ s'est donné pour mission d'étendre la portée de sa technologie exclusive afin d'avoir un impact positif durable sur l'environnement et de s'associer aux marques/détaillants et à d'autres acteurs du changement pour atteindre les objectifs de durabilité de l'industrie.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.recoverfiber.com et suivez @recoverfiber sur les réseaux sociaux.

À propos de SYSAV

Sysav est une entreprise de recyclage établie dans le sud de la Suède. Depuis 1974, elle est à l'avant-garde du développement de solutions circulaires pour diverses catégories de ressources. L'objectif final vise une gestion durable des déchets à long terme, avec la récupération la plus large possible des matériaux et de l'énergie et une mise en décharge la plus réduite possible.

L'installation Siptex de Sysav permet le tri automatisé à grande vitesse des textiles sur la base de la composition des fibres et fournit des produits uniques, de qualité garantie, parfaitement adaptés à l'étape suivante de la chaîne de valeur. ReFab® by Sysav est une gamme de produits dont les types de fibres, les couleurs et la pureté sont définis.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur sysav.se/siptex

