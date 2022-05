COMNET e SES ampliam serviços de rede em toda a América Central com o satélite SES-17

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--A SES e a COMNET anunciam que as duas empresas estenderam sua parceria de longo prazo para fornecer conjuntamente serviços de banda larga de alta performance e de última geração a fim de habilitar aplicações que dão suporte aos setores de agricultura, comércio, turismo, energia, financeiro, saúde e educação em toda a América Central. A provedora de serviços da Guatemala aproveitará a capacidade do satélite SES-17 Ka-band e os serviços gerenciados do SES para oferecer uma nova solução empresarial QUANTTUM Ka, uma extensão do portfólio de serviços de banda larga QUANTTUM da COMNET.

Nos últimos 15 anos, a COMNET tem aproveitado a extensa frota de satélites da SES e serviços gerenciados em banda C, Ku e agora Ka para fornecer serviços de conectividade confiáveis para áreas carentes no istmo. Alimentada pelo primeiro satélite geoestacionário (GEO) de alto rendimento da SES operando em banda Ka, a solução QUANTTUM Ka da COMNET irá fornecer serviços de conectividade de Internet de alta qualidade, confiáveis e rápidos para ajudar a acelerar o acesso digital na região, especialmente à medida que os países continuam se adaptando e respondendo à pandemia. A solução capacitará aplicativos de telemedicina, educação remota e internet das coisas, ao mesmo tempo em que dará suporte à continuidade dos negócios com serviços de redundância para ajudar a mitigar o impacto de desastres naturais em uma região propensa a eventos climáticos e geológicos.

“A parceria de longa data entre COMNET e SES mantém um ciclo virtuoso de inovação em tecnologias de satélite que melhoram o acesso à conectividade de banda larga com alta disponibilidade e cobertura aprimorada”, afirma Jorge Eskenasy, CEO da COMNET. “Estamos orgulhosos de ser a primeira empresa da região a fornecer soluções de banda Ka pelo SES-17 na América Central”.

“O SES-17 é um satélite GEO de alto rendimento que incorpora tecnologias de ponta para oferecer a melhor experiência de conectividade para nossos clientes nas Américas. Estamos muito satisfeitos por continuar crescendo com a COMNET como um parceiro forte e trazer ao mercado as capacidades incomparáveis do satélite mais avançado e versátil da frota da SES”, reforça Omar Trujillo, vice-presidente de vendas de redes para as Américas da SES.

O SES-17 foi construído por Thales Alenia Space e lançado em outubro de 2021 pela Arianespace a partir do porto espacial da Europa em Kourou, Guiana Francesa. Equipado com um sistema de propulsão totalmente elétrico, o satélite chegará à órbita a partir de meados de 2022. É um satélite de última geração que oferece uma cobertura abrangente nas Américas, Caribe e Oceano Atlântico a partir de seu slot orbital de 67,1 graus Oeste.

Nossas redes:

Twitter | Facebook | YouTube | LinkedIn | Instagram

Nosso blog >

Galeria de mídia >

Sobre a SES

A SES tem uma visão ousada para oferecer experiências incríveis em todos os lugares do mundo, distribuindo o conteúdo de vídeo de alta qualidade e fornecendo conectividade perfeita em todo o mundo. Líder em soluções globais de conectividade de conteúdo, a SES opera a única constelação multi-órbita mundial de satélites com a combinação única de cobertura global e alto desempenho, incluindo e provendo comercialmente, o sistema de baixa latência - O3b MEO (Medium Earth Orbit). Ao alavancar uma rede vasta e inteligente, conectada em nuvem, a SES é capaz de fornecer soluções de conectividade de alta qualidade em qualquer lugar em terra, no mar ou no ar, e é um parceiro confiável para as principais empresas de telecomunicações do mundo, operadoras de rede móvel, governos, provedores de conectividade e serviços em nuvem, emissoras de televisão, operadores de plataformas de vídeo e proprietários de conteúdo. Com aproximadamente 8.400 canais, a plataforma de Vídeo da SES tem um alcance incomparável de 366 milhões de domicílios, fornecendo serviços de mídia gerenciados para conteúdo linear e não linear. A empresa está listada nas bolsas de valores de Paris e Luxemburgo (Ticker: SESG). Mais informações estão disponíveis em: www.ses.com.

Sobre a COMNET

A COMNET é uma empresa líder em telecomunicações da América Central, especializada em conectividade de dados e Internet para os mercados corporativo e institucional. Com presença na região há mais de 20 anos, a COMNET oferece um conjunto de telecomunicações híbridas, incluindo tecnologias de fibra óptica, wireless e satélite para maximizar a cobertura, largura de banda e confiabilidade. Ao introduzir no mercado o conceito de Redundância Real (fibra + satélite), oferece o maior tempo de atividade com suporte ao cliente insuperável através do Centro de Operações de Tecnologia COMNET (CTC). A COMNET fornece um portfólio de soluções de conectividade, rede e nuvem para clientes em vários setores, como agricultura, energia, construção, varejo, bancos, telecomunicações e governo, com o objetivo de “Conectar um mundo melhor”. Para mais informações, visite: www.comnetsa.com.