FTX Digital Markets與Solidus Labs合作，提供交易監測和交易監控服務

紐約與巴哈馬拿索--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--FTX Trading Ltd.巴哈馬子公司FTX Digital Markets (“FTX”)今日宣佈，公司已與加密貨幣風險監控領域的主導企業Solidus Labs合作，在FTX平臺提供市場監測和交易監控服務。作為雙方合作的一部分，FTX將部署Solidus的HALO平臺，為數位資產提供風險監控，詐騙防範和法規遵從服務。

FTX Digital Markets共同執行長Ryan Salame表示：「FTX Digital Markets始終致力於為用戶提供業界領先的產品和服務，同時推動完全的透明度，並遵守傳統金融業所普遍認可的標準。Solidus的加密貨幣原生方法、致力於在加密貨幣生態系統內提供透明度，以及專為數位資產交易監控和監測而打造的工具，讓該公司成為我們合作的不二之選。我們期待與Solidus團隊合作，提供市場領先的監管、法規遵從和安全服務，協助用戶走上成功之路。」

Solidus HALO目前已用於每天監控150多個市場的超過1兆個事件，為2,500多萬散戶和機構實體提供保護。該平臺將使FTX能夠在單一平臺存取風險和法規遵從計畫，同時還可利用機器學習支援的行為偵測模型來解決一系列加密貨幣特有的威脅和警示。先進的調查工具、案例管理功能、全天候的即時監控，以及HALO支援的200多個整合點，將為FTX提供有關市場誠信的洞察，並使其能夠發現鏈上和鏈下資料的潛在風險。該平臺還可在不斷演變的監管環境中擴大FTX的法規遵從能力。

Solidus Labs創辦人兼執行長Asaf Meir表示：「FTX正在引領邁向更加安全的加密貨幣市場，帶動大眾和機構採用加密貨幣，並帶領業界向前邁進。我們十分高興能透過我們的加密貨幣原生工具來支援其工作，並繼續攜手合作，規避新風險，以充分發揮加密貨幣的潛力，提升金融服務的可及性、透明度和效率。」

關於FTX Digital Markets

FTX Digital Markets是FTX Trading Ltd.的巴哈馬子公司，同時也是FTX的所有者和經營者。FTX是首屈一指的加密貨幣交易所，由業界交易員創立，並為交易員提供服務。FTX Digital Markets為用戶提供受監管的途徑，以接觸FTX業界領先的衍生品、選擇權、高波動性產品以及其他FTX產品和服務。如欲瞭解詳情，請造訪https://ftx.com/。

關於Solidus Labs:

Solidus Labs是加密貨幣原生T3市場誠信解決方案領域的主導者，T3分別代表交易監測、交易監控和威脅情報。我們的使命是在所有中心化和去中心化金融市場投資的全部過程中，確保加密貨幣交易的安全性。作為諸多業界主要動議的創始人，例如加密貨幣市場誠信聯盟(Crypto Market Integrity Coalition)和數位資產法規遵從與市場誠信高峰會(DACOM Summit)，Solidus在做每一件事情時都一心致力於引領金融市場走向未來。

全球各地的加密貨幣交易所、金融機構和監管機構都在使用我們即時、全面、可測試、具有前瞻性的平臺Solidus HALO。公司致力於保障客戶的業務免受已知市場濫用類型以及大量新出現的加密貨幣特定風險的侵襲，從而讓我們的客戶能夠更加快速、安全地發展。欲瞭解更多資訊，請造訪：https://soliduslabs.com/。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。