FTX Digital Markets携手Solidus Labs，提供交易监视和交易监控服务

纽约与巴哈马拿索--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--FTX Trading Ltd.巴哈马子公司FTX Digital Markets (“FTX”)今日宣布，公司已携手加密货币风险监控领域的主导企业Solidus Labs，提供横跨FTX平台的市场监测和交易监控服务。作为双方合作的一部分，FTX将部署Solidus的HALO平台，为数字资产提供风险监控，欺诈预防和合规服务。

FTX Digital Markets联合首席执行官Ryan Salame表示：“FTX Digital Markets始终致力于为用户提供行业领先的产品和服务，同时推动完全的透明度，并遵守传统金融行业所普遍认可的标准。Solidus的加密货币原生方法、致力于实现加密货币生态系统的承诺，以及专为数字资产交易监控和监测打造的工具，让该公司成为我们合作的不二之选。我们期待与Solidus团队合作，通过提供市场领先的监管、合规和安全服务，帮助用户走上成功之路。”

Solidus HALO当前已用于每天监控150多个市场的超过1万亿个事件，为2,500多万散户和机构实体提供保护。该平台将使FTX能够通过单一平台访问风险和合规项目，同时还可利用基于行为的机器学习侦测模型来解决一系列加密货币特有的威胁和报警。先进的调查工具、案例管理功能、全天候的实时监控以及HALO支持的200多个集成点，将为FTX提供有关市场诚信的洞见，并使其能够发现链上和链下数据的潜在风险。该平台还针对不断变化的监管环境扩大了FTX的合规能力。

Solidus Labs创始人兼首席执行官Asaf Meir表示：“FTX正在引领行业迈向更加安全的加密货币市场，推动更多公众和机构采用加密货币，并带领行业向前迈进。我们十分高兴通过我们的加密货币原生工具来支持其工作，并继续携手合作，通过规避新风险来实现加密货币的潜力，提升金融服务的可获得性、透明度和效率。”

关于FTX Digital Markets

FTX Digital Markets是FTX Trading Ltd.的巴哈马子公司，同时也是FTX的所有者和运营者。FTX是领先的加密货币交易所，由业界交易员打造，并为交易员提供服务。FTX Digital Markets为用户提供接触FTX行业领先的衍生品、期权、高波动性产品以及其他FTX产品和服务的受监管渠道。如需了解详情，请访问https://ftx.com/。

关于Solidus Labs:

Solidus Labs是加密货币原生T3市场诚信解决方案的行业定义者，T3分别代表交易监测、交易监控和威胁情报。我们的使命是在所有中心化和去中心化金融市场投资全过程中，确保加密货币交易的安全性。作为诸多行业领先动议的创始人，例如加密货币市场诚信联盟(Crypto Market Integrity Coalition)和数字资产合规与市场诚信峰会(DACOM Summit)，Solidus在做每一件事情时都一心致力于引领金融市场走向未来。

全球各地的加密货币交易所、金融机构和监管方都在使用我们实时、全面、可测试、具有前瞻性的平台Solidus HALO。公司致力于保障客户的业务免受已知市场滥用类型以及大量新出现的加密货币特定风险的侵袭，从而让我们的客户能够更加快速、安全地发展。欲了解更多信息，请访问：https://soliduslabs.com/。

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