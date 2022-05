FTX Digital Markets gaat samenwerken met Solidus Labs voor handelstoezicht en transactiebewaking

NEW YORK en NASSAU, Bahama’s--(BUSINESS WIRE)--FTX Digital Markets (“FTX”), dochteronderneming van FTX Trading Ltd. op de Bahama’s, heeft vandaag aangekondigd dat het een partnerschap is aangegaan met Solidus Labs, dat een bepalende rol speelt in de categorie crypto-risicobewaking, om handelstoezicht en transactiebewaking te bieden op het gehele platform van FTX. Als onderdeel van de samenwerking zal FTX het HALO-platform van Solidus implementeren, dat diensten biedt als risicobewaking, fraudepreventie en compliance voor digitale activa.

“FTX Digital Markets heeft zich altijd ingezet om onze gebruikers van toonaangevende producten en diensten te voorzien, en tegelijkertijd volledige transparantie te bevorderen en ons te houden aan de normen die gebruikelijk zijn in legacy finance,” aldus Ryan Salame, co-CEO van FTX Digital Markets. De crypto-native benadering van Solidus, de toewijding aan het mogelijk maken van transparantie binnen het crypto-ecosysteem en de instrumenten die zijn toegesneden op het monitoren en bewaken van de handel in digitale activa maken de samenwerking een voor de hand liggende keuze. We kijken ernaar uit om samen te werken met het Solidus-team om onze gebruikers met toonaangevende diensten op het gebied van regelgeving, compliance en beveiliging een goede uitgangspositie te bieden voor succes.”

Solidus HALO wordt momenteel gebruikt om meer dan 1 biljoen gebeurtenissen per dag te monitoren in meer dan 150 markten, waardoor meer dan 25 miljoen retail- en institutionele entiteiten worden beschermd. FTX zal toegang krijgen tot risico- en complianceprogramma's op één platform en gebruik kunnen maken van op gedrag gebaseerde detectiemodellen, aangestuurd door machine-learning, om een reeks crypto-specifieke dreigingen en waarschuwingen aan te pakken. Geavanceerde onderzoeksinstrumenten, mogelijkheden voor case management, 24/7 realtime monitoring en meer dan 200 integratiepunten die door HALO worden ondersteund, zullen FTX meer inzicht verschaffen in de marktintegriteit en de mogelijkheid bieden om potentiële risico's te identificeren in on-chain en off-chain data. Het platform vergroot ook de compliance-mogelijkheden van FTX in een veranderend regelgevend landschap.

“FTX neemt het voortouw op weg naar veiliger cryptomarkten, stimuleert publieke en institutionele acceptatie en geeft de sector een impuls,” voegde Asaf Meir, oprichter en Chief Executive van Solidus Labs toe. “Het verheugt ons hun inspanningen te ondersteunen via onze crypto-native instrumenten en om samen te blijven werken aan het potentieel van crypto, om door beperking van de nieuwe risico's de financiële wereld toegankelijker, transparanter en efficiënter te maken.”

FTX Digital Markets

FTX Digital Markets is de Bahamaanse dochteronderneming van FTX Trading Ltd., eigenaar en exploitant van FTX, een toonaangevende cryptocurrency-exchange gebouwd door handelaren, voor handelaren. FTX Digital Markets biedt gebruikers gereguleerde toegang tot de toonaangevende derivaten, opties en volatiliteitsproducten van FTX, evenals andere FTX-producten en -diensten. Ga voor meer informatie naar: https://ftx.com/

Solidus Labs

Solidus Labs loopt voorop in de categorie crypto-native 'triple T' (T3)-marktintegriteitsoplossingen: handelstoezicht, transactiebewaking en bedreigingsinformatie. Onze missie is om een veiligere crypto-handel mogelijk te maken tijdens het investeringstraject op alle gecentraliseerde en DeFi-markten. Als oprichter van toonaangevende initiatieven zoals de Crypto Market Integrity Coalition en DACOM Summit, en bij alles wat we doen, is Solidus zeer toegewijd aan het inluiden van de financiële markten van morgen. Ga voor meer informatie naar: https://soliduslabs.com/

