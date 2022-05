FTX Digital Markets et Solidus Labs s'associent pour proposer des services de surveillance du commerce et des transactions

NEW YORK et NASSAU, Bahamas--(BUSINESS WIRE)--FTX Digital Markets ("FTX"), filiale bahaméenne de FTX Trading Ltd, annonce aujourd'hui la conclusion d'un partenariat avec Solidus Labs, un créateur reconnu en matière de surveillance des risques liés aux cryptomonnaies, en vue d'assurer la surveillance du marché et des transactions sur la plateforme de FTX. Dans le cadre du partenariat, FTX déploiera la plateforme HALO de Solidus, qui propose des services de surveillance des risques, de prévention de la fraude et de conformité pour les actifs numériques.

"FTX Digital Markets s'est toujours attaché à fournir à ses utilisateurs des produits et services de pointe, tout en préconisant une transparence totale et une conformité aux normes généralement rencontrées dans la finance traditionnelle", a déclaré Ryan Salame, Co-CEO de FTX Digital Markets. "L'approche crypto-native de Solidus, sa volonté de faciliter la transparence au sein de l'écosystème crypto, et ses outils adaptés au suivi et à la surveillance des transactions d'actifs numériques rendent ce partenariat tout à fait évident. Nous avons hâte de travailler avec l'équipe de Solidus afin de positionner nos utilisateurs sur la voie du succès en leur fournissant des services de réglementation, de conformité et de sécurité de pointe."

Solidus HALO surveille actuellement plus de 1 000 milliards de transactions par jour sur plus de 150 marchés, assurant la protection de plus de 25 millions d'entités commerciales et institutionnelles. La plateforme permettra à FTX d'accéder aux programmes de gestion des risques et de conformité, tout en exploitant des modèles de détection basés sur le comportement et alimentés par l'apprentissage automatique, pour répondre à une série de menaces et d'alertes spécifiques aux cryptomonnaies. Des outils de recherche avancés, des capacités de gestion de cas, une surveillance en temps réel 24h/7j et plus de 200 points d'intégration pris en charge par HALO offriront à FTX un aperçu de l'intégrité du marché et lui permettront d'identifier les risques inhérents aux données sur et hors chaîne. La plateforme renforce également les capacités de FTX en matière de conformité dans un contexte réglementaire en pleine évolution.

"FTX est la référence en matière de marchés crypto plus sûrs, encourageant le public et les institutions à les adopter, et faisant progresser le secteur", a ajouté Asaf Meir, fondateur et directeur général de Solidus Labs. "Nous nous réjouissons de soutenir leurs efforts avec nos outils crypto-natifs, et de continuer à collaborer pour activer le potentiel des cryptos et rendre la finance plus accessible, transparente et efficace, tout en mitigeant les risques émergents."

FTX Digital Markets

FTX Digital Markets est la filiale de FTX Trading Ltd aux Bahamas, détenteur et opérateur de FTX, un marché de cryptomonnaies de premier plan conçu par des traders pour des traders. FTX Digital Markets propose aux utilisateurs un accès réglementé aux produits dérivés, aux options et aux produits de volatilité de pointe de FTX, ainsi qu'à d'autres produits et services de FTX. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://ftx.com/

Solidus Labs

Solidus Labs développe des solutions d'intégrité de marché triple T (T3) des cryptomonnaies : surveillance des transactions, contrôle des transactions et intelligence de la menace. Notre mission consiste à sécuriser les échanges de cryptomonnaies tout au long du parcours d'investissement sur l'ensemble des marchés centralisés et décentralisés. En tant que fondateur d'initiatives de pointe telles que la Crypto Market Integrity Coalition et le Sommet DACOM, ainsi que dans toutes nos activités, Solidus est résolument engagé dans l'avènement des marchés financiers de demain. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://soliduslabs.com/

