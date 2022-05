Andersen Global debuterer i Belgien og konsoliderer sin europæiske platform

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin eksisterende europæiske platform gennem en samarbejdsaftale med thg, et af Belgiens største revisions- og skattefirmaer.

Thg, som blev grundlagt i 1983 af partneren Joseph Faymonville, tilbyder fuld-service-kompetencer inden for regnskab, skat, rådgivning og løn. Thg opererer med et team af fagfolk på fire kontorer i hele Belgien for at levere skræddersyede, kundefokuserede løsninger til lokale og internationale virksomheder samt små, mellemstore og store virksomheder.

”I årenes løb er vi som virksomhed vokset enormt på grund af vores forpligtelse til at levere de bedste løsninger i klassen til vores kunder”, siger Joseph. ”Vores samarbejde med Andersen gør os i stand til at bygge videre på dette fundament ved at styrke vores tilstedeværelse regionalt og globalt med et team, hvis værdier afspejler vores egne”.

Andersen Globals bestyrelsesformand og CEO Mark Vorsatz tilføjer: ”thg er et af Belgiens førende skattefirmaer i Syden, og teamet bringer forskellig erfaring og viden, som er nøglen til at opretholde en konkurrencefordel i regionen. Dette er et meget vigtigt marked for Europa og hele vores globale organisation, og giver os mulighed for at tilbyde vores kunder omfattende tjenester på en problemfri måde”.

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsvirksomheder, bestående af skatte- og juraeksperter over hele verden. Andersen Global blev stiftet af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC i 2013 og Andersen Global har nu over 10.000 fagfolk globalt og er repræsenteret på mere end 340 lokaliteter via sine medlemsvirksomheder og samarbejdende virksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.