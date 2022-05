Wind River Studio permet à Hyundai Mobis et Hyundai AutoEver d’accélérer le développement de la nouvelle génération de véhicules connectés et intelligents

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River®, leader mondial dans le domaine des logiciels destinés aux systèmes intelligents critiques, a annoncé aujourd'hui que Hyundai Mobis, l’un des plus grands innovateurs et fournisseurs de technologies de véhicules au monde, et Hyundai AutoEver, avaient signé un accord concernant l’établissement d’une relation stratégique, qui inclut une collaboration avec Wind River Studio, afin de développer un cadre logiciel automobile ainsi que des capacités de tests continus, d’automatisation de tests, et de gestion avancée du cycle de vie des logiciels.

« À l’heure où nous nous orientons vers un avenir plus connecté et plus autonome, les logiciels s’inscrivent au cœur de la concrétisation de cette réalité », a déclaré Avijit Sinha, directeur des produits chez Wind River. « Wind River Studio permet aux leaders automobiles tels que Hyundai Mobis et Hyundai AutoEver d’établir un cadre de développement modernisé dans le cloud et à la périphérie, associé à des capacités de gestion du cycle de vie des logiciels, pour leur permettre d’accélérer l’innovation et de promouvoir les véhicules définis par logiciel. »

« Hyundai Mobis entend poursuivre le lancement de nouveaux services en intégrant les technologies de mobilité du futur aux véhicules intelligents, grâce à une coopération approfondie », a déclaré Chang Jae-ho, vice-président principal de Hyundai Mobis.

« Hyundai AutoEver est le spécialiste des logiciels au sein de Hyundai Motor Group, et dirige l'équipe vers la transformation numérique afin de révolutionner le développement de logiciels et les processus de vérification tout au long de la conception du véhicule », a déclaré Kim Seong-woon, vice-président, responsable de la division Innovation en matière de qualité logicielle, chez Hyundai AutoEver. « Grâce à notre étroite collaboration avec Wind River, nous renforcerons le fonctionnement et l’efficience de la plateforme d’environnement de développement intégré de logiciels de Hyundai AutoEver, ainsi que sa plateforme de vérification virtuelle, afin de participer à l’innovation dans le domaine du développement de logiciels pour les véhicules au sein de Hyundai Mobis et des sociétés du groupe. »

L’industrie automobile connaît actuellement sa révolution la plus importante depuis plus de 100 ans. Une étude de Forbes indique que les leaders automobiles considèrent que l’adoption d’une approche intelligente en matière de systèmes s’inscrit au cœur des stratégies, afin de générer une augmentation jusqu’à 30 % des opportunités de chiffre d'affaires, et qu’en l’espace de cinq ans la plupart des exigences de base pour les systèmes intelligents dans cette industrie devront être en place.1

Cette collaboration tirera parti des spécialités et de l’expérience de chaque entreprise, afin de développer une infrastructure de développement de logiciels de premier ordre, destinée à la nouvelle génération d’automobiles connectées. Les sociétés travailleront en étroite collaboration sur plusieurs méthodologies, afin d’accélérer le développement et la délivrance de systèmes automobiles, notamment des capacités améliorées de tests continus et d’automatisation de tests, à la fois dans des environnements simulés et dans des environnements basés sur du matériel réel, ainsi que de nouvelles infrastructures de tests pour les clients en utilisant la gestion des appareils virtuels.

L’équipe de Hyundai AutoEver jouera un rôle clé en travaillant aux côtés de Wind River sur le développement d’une plateforme d’environnement de développement intégré de logiciels, ainsi que d’une plateforme de vérification virtuelle.

Studio offre une plateforme cloud native conçue pour le développement, le déploiement, l’exploitation et la maintenance des systèmes intelligents critiques. Studio délivre une plateforme de gestion complète du cycle de vie destinée aux systèmes intelligents à l’échelle du cloud. Studio permet de créer des flux de travail de développement qui réduisent les coûts de développement, et accélèrent les capacités de conception, de test et de déploiement à la périphérie.

Pour en savoir plus sur Wind River Studio, rendez-vous sur www.windriver.com/studio.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans le domaine des logiciels destinés aux systèmes intelligents critiques. Depuis 40 ans, Wind River se distingue en tant qu’innovateur et pionnier, en alimentant plusieurs milliards d’appareils et de systèmes exigeant les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l’expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans tous les secteurs, notamment l’automobile, l'aérospatiale, la défense, l’industrie, la médecine et les télécommunications. La société propose un portefeuille complet que renforcent un support et des services professionnels de classe mondiale, ainsi qu’un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, consultez le site de Wind River à l’adresse www.windriver.com.

À propos de Hyundai MOBIS

Hyundai Mobis est le 7e fournisseur automobile mondial, enregistrant un chiffre d'affaires annuel de près de 30 milliards USD. La société a été créée en 1977, et possède son siège social à Séoul, en Corée. Hyundai Mobis entend devenir un partenaire technologique à vie pour les véhicules et les individus. La société possède une expertise exceptionnelle dans les domaines des capteurs, de la fusion de capteurs dans les unités de commande électronique, ainsi que du développement de logiciels destinés au contrôle de la sécurité. Les produits de la société incluent également de nombreux composants destinés à l’électrification, au freinage, au châssis et à la suspension, à la direction, aux airbags, à l’éclairage, ainsi qu’à l’électronique automobile.

À propos de Hyundai AutoEver

Hyundai AutoEver, fournisseur de logiciels de mobilité qui accompagnent de manière fiable, efficiente et innovante les logiciels et infrastructures à la fois embarqués et en dehors du véhicule, bâtit une plateforme logicielle de mobilité pour connecter de manière flexible le matériel et les logiciels, et crée une nouvelle valeur pour le prochain écosystème de mobilité.

1 Forbes/Wind River, « Characteristics of Intelligent Systems » (Caractéristiques des systèmes intelligents), 2021

