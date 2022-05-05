Andersen Global進軍比利時，鞏固歐洲平臺

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與比利時規模首屈一指的會計與稅務公司thg達成合作協定，進一步鞏固其現有歐洲業務平臺。

thg由合夥人Joseph Faymonville於1983年創立，擁有會計、稅務、諮詢、薪酬服務等全方位服務能力。Thg在比利時設有四家辦事處，其專業團隊為本土及國際公司、中小企業及大型企業提供以客戶為中心的客製化解決方案。

Joseph表示：「多年來，我們致力於為客戶提供一流的解決方案，並因此取得驚人的成長。與Andersen合作讓我們能夠在此基礎上進一步發展，與一支價值觀與我們一致的團隊共同努力，可強化我們的區域和全球影響力。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「thg是比利時南部首屈一指的稅務公司之一。其團隊為我們帶來豐富的經驗和知識，這是我們在該地區保持競爭優勢的關鍵。對歐洲和我們整個全球組織而言，比利時是非常重要的市場，讓我們能夠以無縫方式為客戶提供全面的服務。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾1萬名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾340個地點發展業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。