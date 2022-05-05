Andersen Global进军比利时，旨在巩固欧洲平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与比利时规模首屈一指的会计与税务公司thg达成合作协议，进一步巩固了其现有欧洲业务平台。

thg由合伙人Joseph Faymonville于1983年创立，拥有会计、税务、咨询、薪酬服务等全方位服务能力。Thg在比利时设有四家办事处，其专业团队为本地及国际公司、中小企业及大型企业提供以客户为中心的定制解决方案。

Joseph表示：“多年来，我们致力于为客户提供一流的解决方案，并因此取得了惊人的增长。与Andersen合作让我们能够在此基础上进一步发展，与一支价值观与我们一致的团队共同努力，增强我们的地区和全球影响力。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“thg是比利时南部领先的税务公司之一。其团队为我们带来了丰富的经验和知识，这是我们在该地区保持竞争优势的关键。对欧洲和我们整个全球组织而言，比利时是一个非常重要的市场，让我们能够以无缝方式为客户提供全面的服务。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾1万名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾337个地点开展业务。Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾1万名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾340个地点开展业务。

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