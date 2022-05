Andersen Global debuteert in België; versterkt Europees platform

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn bestaande Europese platform via een samenwerkingsovereenkomst met thg, een van de grootste accountants- en belastingfirma’s in België.

Thg is in 1983 opgericht door partner Joseph Faymonville en heeft full-service capaciteiten op het gebied van boekhouding, belastingen, advies en salarisadministratie. Thg werkt met een team van professionals in vier kantoren in heel België om op maatwerk, klantgerichte oplossingen te bieden aan lokale en internationale bedrijven, evenals aan het mkb en grote ondernemingen.

“In de loop der jaren zijn we enorm gegroeid als bedrijf vanwege onze toewijding om de beste oplossingen voor onze klanten te bieden”, zei Joseph. “Onze samenwerking met Andersen stelt ons in staat om op deze basis voort te bouwen door onze aanwezigheid regionaal en wereldwijd te versterken met een team waarvan de waarden de onze weerspiegelen.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde toe: “thg is een van de toonaangevende Belgische belastingfirma’s in het zuiden. Het team brengt diverse ervaring en kennis met zich mee, die essentieel zijn om een concurrentievoordeel in de regio te behouden. Dit is een zeer belangrijke markt voor Europa en onze hele wereldwijde organisatie. Het stelt ons in staat om onze klanten op een naadloze manier te voorzien van uitgebreide diensten.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 10.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 340 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

