Andersen Global démarre en Belgique et renforce sa plateforme européenne

Andersen Global renforce sa plateforme européenne existante grâce à un accord de collaboration avec thg, l'un des plus grands cabinets comptables et fiscaux en Belgique.

Créé en 1983 par l’associé Joseph Faymonville, thg possède des capacités multiservices en comptabilité, fiscalité, services de conseil et services de paie. Le cabinet thg s’appuie sur son équipe de professionnels répartis dans quatre bureaux en Belgique, afin de fournir des solutions axées sur les clients, aux sociétés locales et internationales, ainsi qu’aux PME et grandes entreprises.

« Au fil des années, nous nous sommes considérablement développés en tant que cabinet, grâce à notre engagement consistant à fournir des solutions de premier ordre à notre clientèle », a déclaré Joseph Faymonville. « Notre collaboration avec Andersen nous permet de poursuivre sur cette lancée, en renforçant notre présence à l’échelle régionale et internationale, aux côtés d’une équipe avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs. »

Et Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, d’ajouter : « thg est l’un des principaux cabinets fiscaux dans le sud de la Belgique, et l’équipe apporte une expérience et des connaissances diversifiées, qui constituent des éléments clés pour conserver un avantage concurrentiel dans la région. S’agissant d’un marché très important pour l’Europe et l’ensemble de notre organisation mondiale, cela nous permet de fournir à nos clients des services complets, et sans faille. »

