Megaport宣布成為Bechtle的網路即服務(NaaS)供應商合作夥伴

澳洲布里斯班--(BUSINESS WIRE)--全球領先的網路即服務(NaaS)供應商Megaport Limited (ASX: MP1) (Megaport)宣布已經與德國首屈一指的IT系統公司和歐洲領先的IT電子商務供應商Bechtle達成了一項經銷協議。透過此項協議，Megaport的全球專用軟體定義網路(SDN)平臺將可以透過Bechtle提供給希望實現自身網路現代化和加速數位化轉型的廣大公司。

Megaport營收長Rodney Foreman表示：「將Megapor領先的NaaS平臺納入Bechtle的產品組合，可以幫助客戶更輕鬆地實現網路連接的現代化，快速地連接到領先的雲端服務提供者。無論客戶是否正在應對多雲架構，還是要將SD-WAN與雲端連接起來，或者建置混合式環境，Megaport的平臺都能讓他們輕鬆、安全、快速地連接關鍵的IT服務。Bechtle擁有遍布歐洲的業務版圖和影響力，而且擁有IT解決方案方面的專長，因此是我們拓展和深化通路關係的理想之選。」

Bechtle軟體產品管理基礎架構總監Ralf Beck解釋說：「透過Megaport，我們將可以使用創新型可擴充IaaS解決方案來擴大我們的產品組合，這些解決方案都是當今具有競爭力的公司所需的。德國資料中心提供的服務以及與領先雲端供應商之間的連接可以進一步完善Megaport的服務範圍。」

透過使用Megaport，Bechtle的客戶可以享有以下益處：

改進網路效能，減少抖動和延遲。

與網路費率相比，降低雲端出口到雲端入口的費用。

透過點選式網路佈建實現分支位置、資料中心、雲端供應商和IT服務之間互聯，而且沒有任何硬體要求。

虛擬網路基礎架構和互聯的即時佈建。

安全的專用混合雲和多雲連接至360多個服務提供者、750多個支援雲端的資料中心，以及240多個雲端互連點。

Bechtle在德國、奧地利和瑞士擁有80多家IT系統公司，並且在14個歐洲國家擁有電子商務公司，為中型企業、大型企業和公共部門組織提供IT產品直銷和廣泛的系統整合服務。Bechtle在適用於未來需求的IT架構方面擁有豐富的經驗和專業知識，公司重視傳統的基礎架構以及當前正在發生的數位化、雲端運算、現代工作場所、安全和IT即服務的趨勢。

Megaport能幫助企業在幾分鐘內部署一個全球化的高可用性網路，而非花費幾個月時間。Megaport的NaaS平臺可以提供與世界領先雲端服務提供者（例如AWS、Microsoft Azure和Google Cloud）的專用的、可擴充的、隨選自訂的連接服務。該公司的解決方案有助於實現敏捷、靈活、高效能的網路連接，而且成本遠低於傳統方法。

關於Megaport

Megaport是一家網路即服務(NaaS)解決方案的領導廠商。該公司的全球軟體定義網路(SDN)能幫助企業透過易於使用的入口網站或開放式API快速將他們的網路連接至服務。與傳統的網路解決方案相比，Megaport可以提供靈活的網路功能，降低營運成本，加快進入市場的速度。Megaport與全球頂級雲端服務提供者合作，其中包括AWS、Microsoft Azure、Google Cloud，以及全球首屈一指的資料中心營運商、系統整合商和代管服務提供者。Megaport已獲得ISO/IEC 27001認證。

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