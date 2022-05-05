Megaport宣布成为Bechtle的网络即服务(NaaS)供应商合作伙伴

澳大利亚布里斯班--(BUSINESS WIRE)--全球领先的网络即服务(NaaS)提供商Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”)宣布已经与德国首屈一指的IT系统公司和欧洲领先的IT电子商务供应商Bechtle达成了一项分销协议。通过此项协议，Megaport的全球专用软件定义网络(SDN)平台将可以通过Bechtle提供给希望实现自身网络现代化和加速数字化转型的广大公司。

Megaport首席营收官Rodney Foreman表示：“将Megapor领先的NaaS平台纳入Bechtle的产品组合，可以帮助客户更轻松地实现网络连接的现代化，快速地连接到领先的云服务提供商。无论客户是否正在应对多云架构，还是要将SD-WAN与云连接起来，或者搭建混合环境，Megaport的平台都能让他们轻松、安全、快速地连接关键的IT服务。Bechtle拥有遍布欧洲的业务版图和影响力，而且拥有IT解决方案方面的专长，因此是我们拓展和深化渠道关系的理想之选。”

Bechtle软件产品管理基础设施总监Ralf Beck解释说：“通过Megaport，我们将可以使用创新型可扩展IaaS解决方案来扩大我们的产品组合，这些解决方案都是当今具有竞争力的公司所需的。德国数据中心提供的服务以及与领先云供应商之间的连接可以进一步完善Megaport的服务范围。”

通过使用Megaport，Bechtle的客户可以享受以下益处：

改进网络性能，减少抖动和延迟。

与互联网费率相比，降低云出口到云入口的费用。

通过点选式网络配置实现分支位置、数据中心、云提供商和IT服务之间互联，而且没有任何硬件要求。

虚拟网络基础设施和互联的实时配置。

安全的专用混合云和多云连接至360多个服务提供商、750多个支持云的数据中心以及240多个云互连点。

Bechtle在德国、奥地利和瑞士拥有80多家IT系统公司，并且在14个欧洲国家拥有电子商务公司，为中型企业、大型企业和公共部门组织提供IT产品直销和广泛的系统集成服务。Bechtle在面向未来的IT架构方面拥有丰富的经验和专业知识，公司重视传统的基础设施以及当前正在发生的数字化、云计算、现代工作场所、安全和IT即服务的趋势。

Megaport能帮助企业在几分钟内部署一个全球化的高可用性网络，而非花费几个月时间。Megaport的NaaS平台可以提供与世界领先云服务提供商（例如AWS、微软Azure和谷歌云）的专用的、可扩展的、按需定制的连接服务。该公司的解决方案可以助力实现敏捷、灵活、高性能的网络连接，而且成本远低于传统方法。

关于Megaport

Megaport是一家网络即服务(NaaS)解决方案的领先供应商。该公司的全球软件定义网络(SDN)能帮助企业通过易于使用的门户或开放式API快速将他们的网络连接至服务。与传统的网络解决方案相比，Megaport可以提供灵活的网络功能，降低运营成本，加快进入市场的速度。Megaport与全球顶级云服务提供商合作，其中包括AWS、微软Azure、谷歌云，以及全球首屈一指的数据中心运营商、系统集成商和托管服务提供商。Megaport已获得ISO/IEC 27001认证。

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