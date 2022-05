Megaport annonce un partenariat stratégique avec Bechtle en tant que partenaire fournisseur de réseau en tant que service (NaaS)

BRISBANE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), un fournisseur mondial de premier plan de réseau en tant que service (Network as a Service, NaaS), a annoncé qu’il avait conclu un accord de distribution avec Bechtle, le plus large centre système informatique d’Allemagne et un fournisseur de commerce électronique informatique de premier plan en Europe. L’accord permettra de rendre accessible la plateforme de réseau en tant que service (SDN) privée et mondiale de Megaport via Bechtle, pour les entreprises souhaitant moderniser leurs réseaux et accélérer leur transformation numérique.

« Le fait de proposer la plateforme NaaS de premier plan de Megaport dans la gamme de Bechtle permet aux clients de moderniser facilement la connectivité de leur réseau, et de se connecter rapidement aux principaux fournisseurs de services cloud », a déclaré Rodney Foreman, directeur des recettes chez Megaport. « Que les clients aient affaire aux architectures multicloud, au pontage du SD-WAN au cloud, ou à l’activation des environnements hybrides, la plateforme de Megaport simplifie la connexion sécurisée et rapide aux services informatiques. L’empreinte et la portée européenne de Bechtle, combinées à son expertise dans le domaine des solutions informatiques, en font le partenaire idéal pour développer et renforcer nos relations de distribution. »

« Avec Megaport, nous élargissons notre portefeuille avec des solutions IaaS innovantes et évolutives qui sont nécessaires pour les entreprises compétitives d’aujourd’hui », a expliqué Ralf Beck, directeur de l’infrastructure de gestion des produits logiciels chez Bechtle. « La fourniture de services par les centres de données allemands et la connectivité aux fournisseurs de cloud de premier plan complètent la gamme de services de Megaport. »

En utilisant Megaport, les clients de Bechtle bénéficient des avantages suivants :

Une amélioration de la performance du réseau grâce à une réduction de la gigue et de la latence.

Une réduction des coûts de sortie du cloud vers les rampes d’accès au cloud par rapport aux tarifs Internet.

Une configuration de réseau par pointer-cliquer prenant en charge l’interconnexion entre les succursales, les centres de données, les fournisseurs de cloud et les services TI, sans aucune exigence matérielle.

Un approvisionnement en temps réel de l’infrastructure réseau virtuelle et des interconnexions.

Un cloud hybride privé et sécurisé et des connexions multicloud à plus de 360 fournisseurs de services, plus de 750 centres de données actifs, et plus de 240 points d’interconnexion cloud.

Avec plus de 80 centres systèmes informatiques en Allemagne, en Autriche, et en Suisse ainsi que des entreprises de commerce électronique dans 14 pays européens, Bechtle propose un mélange de services d’intégration de ventes directes de produits informatiques et des systèmes exhaustifs aux grandes et moyennes entreprises et aux organisations du secteur public. S’appuyant sur sa grande expérience et son expertise de l’architecture informatique pérenne, Bechtle valorise les infrastructures traditionnelles ainsi que les tendances actuelles de la numérisation, de l’informatique dans le cloud, des espaces de travail modernes, de la sécurité et de l’informatique en tant que service.

Megaport aide les entreprises à déployer un réseau mondial à haute disponibilité en quelques minutes, au lieu de plusieurs mois. La plateforme NaaS de Megaport délivre une connectivité privée, évolutive et à la demande aux principaux fournisseurs mondiaux de services cloud, tels qu’AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Les solutions de la société permettent une mise en réseau agile, flexible et à haute performance, à un coût bien moindre que celui des méthodes traditionnelles.

À propos de Megaport

Megaport est l’un des principaux fournisseurs de solutions de réseau en tant que service (Network as a Service, NaaS). Le réseau défini par logiciel (Software Defined Network, SDN) mondial de la société aide les entreprises à connecter rapidement leur réseau aux services via un portail convivial ou notre API ouverte. Megaport offre des capacités de réseau agiles qui réduisent les frais d’exploitation et accélèrent la mise sur le marché par rapport aux solutions de réseau traditionnelles. Megaport est partenaire des fournisseurs de service cloud parmi les plus importants au monde, notamment AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Megaport s’est également associé aux plus importants opérateurs de centres de données, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services gérés au monde. Megaport est une société certifiée ISO/IEC 27001.

