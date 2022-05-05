Avanci宣佈與General Motors簽署專利授權協定

德克薩斯州達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(BUSINESS WIRE) -- (美國商業資訊)--今日，Avanci宣佈與General Motors完成專利授權協議的簽署，透過Avanci市場授權的汽車品牌總數增加到37個。透過與Avanci簽署協議，來自General Motors品牌家族的聯網汽車將獲得目前參與市場的48個專利所有者以及未來加入Avanci的專利所有者的2G、3G和4G基本專利授權。

Avanci創辦人兼執行長Kasim Alfalahi表示：「我們欣然歡迎美國最大汽車製造商和全球最大汽車製造商之一General Motors成為Avanci的被授權人。這項協議表明，我們專注於透過一站式Avanci市場，利用可預測的高效率授權解決方案簡化汽車市場的專利授權流程。」

Avanci真正獨立的市場改變了企業分享技術的方式，透過單筆交易即可取得多個不同專利持有人之智慧財產權的授權許可，價格低廉且固定，在車輛使用壽命內僅需支付一次。Avanci透過簡化技術共享流程來為汽車製造商提供高效率且透明的途徑，藉此獲得其聯網汽車所需的無線技術。有超過5500萬輛獲得Avanci授權的聯網汽車在全球各地上路行駛。

關於Avanci：

Avanci相信，在物聯網的時代，分享專利技術可以變得更簡單。作為在不同產業的交匯領域發揮作用的獨立仲介機構，我們的一站式解決方案旨在提高授權流程的效率、便利性和可預測性。自2016年以來，Avanci透過我們的市場牽線搭橋，不斷推動創新。持有必要專利的公司可以與物聯網互聯產品製造商分享他們的創新成果——這一切只需透過一個平臺、一項協議以及一個公平合理的費率便可實現。2020年，Avanci憑藉在加快物聯網領域創新方面的工作，被世界經濟論壇評為科技先鋒。

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