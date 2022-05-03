Avanci宣布与General Motors签署专利授权协议

得克萨斯州达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今日，Avanci宣布与General Motors完成了一项专利授权协议的签署，通过Avanci市场授权的汽车品牌总数增加到了37个。通过与Avanci签署协议，来自General Motors品牌家族的联网汽车将获得目前参与市场的48个专利所有者以及未来加入Avanci的专利所有者的2G、3G和4G基本专利授权。

Avanci创始人兼首席执行官Kasim Alfalahi表示：“我们非常高兴欢迎美国最大汽车制造商和全球最大汽车制造商之一General Motors成为Avanci的受许方。这项协议表明，我们专注于通过一站式Avanci市场，利用可预测的高效率授权解决方案简化汽车市场的专利授权流程。”

Avanci真正独立的市场改变了企业分享技术的方式，通过单笔交易即可为来自多个不同专利持有人的知识产权授予许可，价格低廉且固定，在车辆使用寿命内仅需支付一次。Avanci通过简化技术共享流程来为汽车制造商提供高效率且透明的途径，借此获得其联网汽车所需的无线技术。有超过5500万辆获得Avanci授权的联网汽车在全球各地上路行驶。

关于Avanci：

Avanci相信，在物联网的时代，分享专利技术可以变得更简单。作为在不同行业的交汇领域发挥作用的独立中介机构，我们的一站式解决方案旨在提高授权流程的效率、便利性和可预测性。自2016年以来，Avanci通过我们的市场牵线搭桥，不断推动创新。持有必要专利的公司可以跟物联网互联产品制造商分享他们的创新成果——这一切只需通过一个平台、一项协议以及一个公平合理的费率便可实现。2020年，Avanci凭借在加快物联网领域创新方面的工作，被世界经济论坛评为科技先锋。

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