Avanci annonce un accord de licence de brevet avec General Motors

Avanci’s independent marketplace has transformed the way companies share technology. (Graphic: Business Wire)

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Avanci a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord de licence de brevet avec General Motors, ce qui augmente le nombre total de marques automobiles sous licence via le marché en ligne Avanci, en le portant à 37. À l’issue de la conclusion d’un accord avec Avanci, les véhicules connectés de la famille de marques General Motors obtiennent les licences relatives aux brevets 2G, 3G et 4G essentiels des 48 détenteurs de brevets qui participent aujourd’hui à la place de marché, ainsi que des détenteurs de brevets qui rejoindront Avanci à l’avenir.

« Nous sommes très heureux d’accueillir General Motors, le plus grand constructeur automobile basé aux États-Unis, et l’un des principaux au niveau mondial, en tant que titulaire de licence Avanci », a déclaré Kasim Alfalahi, fondateur et président-directeur général d’Avanci. « Cet accord démontre l’accent que nous plaçons sur la rationalisation du processus de licence de brevets pour le marché automobile, au travers de solutions de licence efficaces et prévisibles, sur notre marché en ligne à guichet unique Avanci. »

Le marché en ligne véritablement indépendant d’Avanci a transformé la façon dont les entreprises partagent les technologies, en octroyant en une seule et même transaction, une licence de propriété intellectuelle rassemblant de nombreux détenteurs de brevets différents, à des tarifs fixes et avantageux payés en une seule fois, et pour toute la durée de vie du véhicule. En rationalisant le processus de partage des technologies, Avanci offre aux constructeurs automobiles un moyen efficace et transparent d’accéder à la technologie sans fil dont ils ont besoin pour leurs véhicules connectés. Plus de 55 millions de véhicules connectés, sur les routes du monde entier, font l’objet d’une licence via Avanci.

Pour Avanci, le partage des technologies brevetées à l’ère de l’Internet des Objets pourrait être plus simple. En tant qu’intermédiaire indépendant travaillant à l’intersection de différents secteurs, notre solution à guichet unique est conçue pour apporter efficacité, commodité et prévisibilité au processus d’octroi de licences. Depuis 2016, Avanci fait avancer l’innovation en établissant des connexions via son marché en ligne. Les entreprises qui détiennent des brevets essentiels partagent leurs innovations avec des entreprises créant des produits connectés pour l’IdO, à partir d’un endroit unique, avec un seul accord et pour un prix forfaitaire équitable. En 2020, le Forum économique mondial a décerné à Avanci le titre de Pionnier technologique, pour ses contributions à l’accélération de l’innovation dans le domaine de l’Internet des Objets.

