Deenova lancia il primo servizio di automazione della farmacia "Pay-Per-Dose Unit Dose" in Inghilterra

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Oggi, Deenova ha annunciato che sta lanciando per la prima volta sul mercato del Regno Unito il suo innovativo servizio di automazione della farmacia Pay-Per-Dose. Deenova è stata la prima azienda a portare nel Regno Unito una soluzione completamente automatizzata e a circuito chiuso per la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici, in seguito ad un progetto pilota di grande successo presso l’University Hospitals of Leicester. Questa soluzione Pay-Per-Dose di nuova concezione viene inizialmente offerta, alla fine del 2022, per la Greater London Metropolitan Area sia agli ospedali del NHS che agli ospedali privati. Deenova apre così il suo mercato ad accordi contrattuali a breve termine, di facile adozione e flessibilità nel Regno Unito.

Deenova sta concretizzando il concetto di dose unitaria nel Regno Unito. Il suo servizio di automatizzazione della farmacia non solo permette la dispensazione personalizzata e la somministrazione delle terapie ai singoli pazienti, ma consente una gestione dei farmaci a circuito chiuso, tracciando e gestendo completamente le terapie, dalla prescrizione alla somministrazione al paziente. Questo approccio è in grado di alleggerire le crescenti pressioni sugli erogatori di prestazioni sanitarie nel Regno Unito, aumentando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di dispensazione delle terapie e lo spreco di farmaci, contenendo i costi e facendo risparmiare tempo agli infermieri e ai farmacisti.

Gaspar G. De Viedma, vicepresidente del consiglio di amministrazione di Deenova ha dichiarato: “Sono molto ottimista riguardo a questa nuova ed eccitante impresa, specialmente sulla scia dell’assegnazione del contratto di 15 anni presso l’University Hospitals of Leicester NHS Trust, nel secondo più grande mercato sanitario europeo, e dopo la prima implementazione di successo di un progetto di dose unitaria nel Regno Unito. La sicurezza del paziente e i vantaggi economici del sistema di gestione dei farmaci a circuito chiuso in dose unitaria di Deenova sono già stati chiaramente evidenziati dalla positiva relazione pubblicata dal the East Midlands Academic Health Science Network (AHSN) a seguito di una valutazione di 18 mesi delle soluzioni a circuito chiuso di Deenova. ”

Il nuovo servizio di automazione della farmacia ‘Pay-Per-Dose’ è una soluzione completa ma modulare. Comprende il software ORBIT di Deenova per la prescrizione informatizzata e la gestione della micro-logistica, tutta l'infrastruttura IT di hosting e l'integrazione con i sistemi informativi ospedalieri (HIS), le tecnologie meccatroniche proprietarie per la produzione delle dosi unitarie e All-In-1 Station, la soluzione completamente automatizzata per la dispensazione delle terapie personalizzate. Il servizio ‘pay-per-dose’ di Deenova include anche il personale per la gestione dell'intero processo di tracciabilità dei farmaci, così come tutte le attività di supporto come la formazione, la manutenzione, la reperibilità, l'analisi e il reporting.

Deenova lancerà ufficialmente il servizio di automazione della farmacia in dose unitaria ‘Pay-Per-Dose’ durante il UK Clinical Pharmacy Congress, venerdì 13 maggio alle ore 13:00 durante simposio che si terrà al piano terra.

Christophe Jaffuel, Direttore Commerciale di Deenova, ha aggiunto: “Deenova ha fornito per decenni soluzioni di servizio di dose unitaria in tutta Europa. Non vedo l'ora di lavorare personalmente con gli ospedali inglesi della Greater London Metropolitan Area, e con il nostro neo-nominato Direttore Commerciale del Regno Unito, Andrew Lyon, per rendere queste soluzioni, estremamente flessibili e vantaggiose, una realtà di successo per Deenova. ”

Deenova

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque.

Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane.

Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.

Deenova fornisce soluzioni di servizio complete per la gestione dei farmaci in dose unitaria agli ospedali di tutta Europa da 18 anni, con più di 70 progetti fino ad oggi - collaborando con le aziende sanitarie regionali, con risultati su grande scala.

Il sito www.deenova.com è a disposizione per ulteriori informazioni sulle soluzioni leader di mercato.