CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--VBI Vaccines Inc. (Nasdaq: VBIV) (VBI), een biofarmaceutisch bedrijf gedreven door immunologie bij het nastreven van krachtige preventie en behandeling van ziekten, heeft vandaag aangekondigd dat de Europese Commissie (EC) heeft verleende vergunning voor het in de handel brengen van PreHevbri™ [Hepatitis B-vaccin (recombinant, geadsorbeerd)] voor actieve immunisatie tegen infectie veroorzaakt door alle bekende subtypes van het hepatitis B-virus (HBV) bij volwassenen. Het kan ook worden verwacht dat hepatitis D wordt voorkomen door immunisatie met PreHevbri, aangezien hepatitis D (veroorzaakt door het delta-agens) niet optreedt bij afwezigheid van een hepatitis B-infectie. Het gebruik van PreHevbri moet in overeenstemming zijn met de officiële aanbevelingen. PreHevbri bevat de volledige antigene samenstelling van het hepatitis B-virus-oppervlakte-antigeen, inclusief de S-, pre-S2- en pre-S1 HBV-oppervlakte antigenen, en is het enige goedgekeurde 3-antigen HBV-vaccin voor volwassenen in de Europese Unie (EU) en in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) – IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.