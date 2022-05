Hoffmann Green signe un contrat de fourniture de ciment de 3 ans avec le Groupe Duret Immobilier

CHAILLÉ-SOUS-LES-ORMEAUX, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société ») (Paris:ALHGR), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce avoir signé un contrat de partenariat de 3 ans avec engagements de volume avec le Groupe Duret Immobilier.

Dès 2022 et pour les trois prochaines années, Hoffmann Green fournira au Groupe Duret Immobilier ses ciments décarbonés 0% clinker H-UKR et H-IONA en vue de la construction de plusieurs logements collectifs et tertiaires dans la région du Grand Ouest. Les premiers coulages de béton, produits à partir du ciment H-UKR, ont déjà démarré pour la construction de la résidence « La Cour Lumière » sur les hauteurs de Montaigu en Vendée.

Julien Blanchard et David Hoffmann, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Ce contrat de fourniture avec le Groupe Duret Immobilier avec engagements de volumes sur les trois prochaines années renforce notre carnet de commandes déjà bien constitué et atteste une nouvelle fois la compétitivité de notre ciment 0% clinker pour la promotion immobilière. Nous nous réjouissons d’avance de voir grandir dans le Grand Ouest des parcs immobiliers du Groupe Duret Immobilier utilisant nos ciments décarbonés 0% clinker. »

Jérôme Duret, Dirigeant du Groupe Duret Immobilier, ajoute : « Ce partenariat avec Hoffmann Green matérialise notre politique d’innovation basée sur le respect de nos engagements environnementaux inscrits dans notre démarche volontaire de responsabilité sociétale des entreprises. A travers ce contrat, nous sommes fiers de pouvoir sécuriser nos approvisionnements en ciments décarbonés et de participer ainsi à la construction de logements à plus faible empreinte carbone. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel. Doté d’un site de production 4.0 et bientôt de deux supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid et propre, sans clinker, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans Dans un contexte d’urgence climatique, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

À PROPOS DU GROUPE DURET IMMOBILIER

Le Groupe Duret Immobilier est un groupe multi-compétent au service de tous les projets immobiliers. Expert régional reconnu, le Groupe Duret bénéficie d’une expérience de plus de 25 années dans les métiers de l’immobilier.

Promoteur, agence, syndic, surfaces pro, ingénierie… Les compétences et savoir-faire du Groupe Duret Immobilier rayonnent sur la grande région Ouest grâce à son esprit précurseur et rigoureux, à ses valeurs bien ancrées, et à sa forte implantation sur le territoire

PROCHAINE COMMUNICATION FINANCIÈRE :

Chiffre d’affaires et résultats semestriels 2022, 19 septembre 2022, avant ouverture des marchés