Softpay.io collabora con Amadis all'implementazione di Tap-to-Pay

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Amadis, fornitore leader di software e consulenza per i pagamenti, oggi ha annunciato un accordo di collaborazione con Softpay.io che prevede la fornitura del suo framework universale EMV level 2 e dei kernel pre-certificati per l'integrazione nel nuovo servizio Tap-to-Pay di Softpay. La rivoluzionaria soluzione Tap-to-Pay di Softpay può essere scaricata su qualsiasi dispositivo Android, che si trasforma così in un completo terminale di accettazione delle carte di pagamento. Questa proposta di Softpay offre ai commercianti una maggiore flessibilità e capacità a prova di futuro, al contempo riducendo i costi e creando nuove opportunità di guadagno.

La soluzione Amadis è un componente del suo framework software Amadis One composto da un framework EMV L2 e da un ecosistema che supporta ogni tipo di kernel EMV senza contatto. Dalla sua nuova piattaforma di pagamenti mobili, consente al servizio di Softpay di accettare in modo fluido pagamenti EMV su dispositivi Android COTS dotati di funzionalità NFC, riduce i tempi di lancio di nuovi prodotti da parte di Softpay e permette di accettare pagamenti di qualsiasi schema. Il framework software Amadis One è la prima soluzione per il supporto degli standard nexo (ISO 202022) sulle piattaforme Tap-to-Pay.

"Questo prodotto di Softpay ci aiuta a trasformare l'esperienza d'acquisto, permettendo ai commercianti nostri associati di accettare pagamenti ovunque, sia internamente che esternamente al negozio", ha dichiarato Thomas Grane, CIO di Matas. "È una soluzione che genera nuove opportunità di vendita e rende possibile un'esperienza cliente più efficiente e personalizzata".

Tap-to-Pay di Softpay porta effetti positivi in diversi settori, incluso il commercio al dettaglio e il comparto QSR, che possono operare in modo più efficiente. Il personale è in grado di accettare pagamenti e svolgere più attività in qualsiasi punto del negozio o presso i punti di ritiro all'aperto. Le società di trasporto possono aumentare i punti vendita con la preparazione e la commercializzazione istantanea di biglietti nuovi e aggiornati, mentre i passeggeri sono a bordo di treni e autobus.

"Il servizio Tap-to-Pay di Softpay offre esperienze innovative al mondo della distribuzione, dei trasporti e QSR, e il nostro framework software Amadis One aiuta questi segmenti a commercializzare più rapidamente i loro prodotti", è stato il commento di Emmanuel Haydont, CEO e co-fondatore di Amadis. "Amadis One predispone per l'utilizzo i processi di pagamento complessi, liberando risorse per l'innovazione da parte dei commercianti, accelerando il time to market e contenendo i costi, al contempo migliorando l'esperienza cliente".

"Grazie all'integrazione di Amadis One con la nostra soluzione Tap-to-Pay, i commercianti possono contemporaneamente rivoluzionare l'esperienza dei clienti, ridurre i propri costi e offrire una maggior flessibilità", ha affermato Craig Jacoby, CEO di Softpay.io. "Portando le transazioni Tap-to-Pay sugli smartphone si riducono le attuali commissioni pagate dai commercianti per i pagamenti effettuati con carta, si formano nuovi punti di interazione con i clienti (POI) e si creando modi innovativi per interagire con i clienti durante l'elaborazione delle transazioni".

Informazioni su Softpay.io

Softpay è stata fondata nel 2019 per applicare le nuove specifiche Visa e Mastercard ai terminali di pagamento e sviluppare così un'applicazione mobile che consente ai commercianti di trasformare un normale telefono in un terminale di pagamento contactless con PIN. Softpay, che ha sede a Copenaghen, Danimarca, si è trasformata in un'azienda con oltre 30 dipendenti. Ha ottenuto più di 9 milioni di euro di finanziamenti, nell'ambizione di diventare uno dei principali fornitori globali di soluzioni tap-to-phone. Le principali società di pagamento europee hanno deciso di collaborare con Softpay e ora l'azienda si sta concentrando anche sull'America settentrionale.

Informazioni su Amadis

Amadis, con il suo software in esecuzione su oltre 50 milioni di dispositivi in tutto il mondo, è un leader nella tecnologia del software di accettazione delle carte di pagamento. L'azienda fornisce prodotti software, framework e soluzioni stato dell'arte a commercianti globali, produttori di terminali di pagamento e fornitori di servizi di elaborazione dei pagamenti. Amadis offre ai commercianti la maggior gamma di opzioni di elaborazione di carte EMV del settore, utilizzando tecnologia personalizzata o disponibile in commercio, indipendentemente dall'hardware, dal sistema operativo o dall'area geografica. L'azienda offre al comparto un team d'eccellenza di professionisti del software e propone soluzioni a fintech, società di elaborazione e commercianti internazionali in oltre 23 paesi. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.amadis.ca.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.