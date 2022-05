Softpay.io bundelt krachten met Amadis voor uitrol van Tap-to-Pay

Amadis & PayPlug's solution allows standardized payment acceptance on smartphones, tablets and COTS (Photo: Business Wire)

MONTREAL--(BUSINESS WIRE)--Amadis, een toonaangevende leverancier van betalingssoftware en adviesdiensten, heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Softpay.io voor de levering van haar Universal EMV Level 2-framework en voorgecertificeerde Kernels voor integratie in de nieuwe Tap-to-Pay-service van Softpay. De revolutionaire Tap-to-Pay-service van Softpay kan worden gedownload op elk Android-apparaat, waarna het kan worden gebruikt als een volledige betaalkaartacceptatieterminal. De oplossing van Softpay biedt handelaren meer flexibiliteit en toekomstbestendigheid, en zorgt er tegelijkertijd voor dat de kosten worden verlaagd en nieuwe omzetmogelijkheden worden gecreëerd.

De oplossing van Amadis is onderdeel van het softwareframework Amadis One van het bedrijf dat bestaat uit een EMV L2-framework en een ecosysteem dat alle EMV Contactless Kernels ondersteunt. Het systeem stelt de service van Softpay in staat om naadloos EMV-betalingen te accepteren met op Android-gebaseerde COTS-apparaten met NFC-functionaliteit, en zorgt ervoor dat Softpay sneller nieuwe producten kan uitrollen en betalingsacceptatie kan aanbieden voor alle betalingssystemen op het nieuwe mobiele betalingsplatform. Het softwareframework Amadis One is de eerste oplossing die het gebruik van de Nexo-normen (ISO 202022) op Tap-to-Pay-platforms mogelijk maakt.

“De oplossing van Softpay helpt ons de winkelbeleving te transformeren, zodat ons winkelpersoneel klanten overal in de winkel, of zelfs voor de deur van de winkel, kan laten afrekenen,” aldus Thomas Grane, CIO van Matas. “De oplossing biedt nieuwe verkoopkansen en maakt een efficiëntere, gepersonaliseerde klantbeleving mogelijk.”

Tap-to-Pay van Softpay kan een rol spelen in verschillende sectoren, waaronder de detailhandel en de QSR-branche, die nu efficiënter kunnen werken. Medewerkers kunnen betalingen accepteren terwijl ze ook andere dingen aan het doen zijn, overal in de winkel en zelfs voor de deur van de winkel. Openbaarvervoerbedrijven kunnen nieuwe verkooppunten realiseren en direct nieuwe en opgewaardeerde kaartjes aanbieden aan passagiers die al zijn ingestapt.

“De Tap-to-Pay-service van Softpay biedt innovatieve nieuwe mogelijkheden voor de detailhandel en voor de vervoers- en QSR-sector, en ons Amadis One-softwareframework helpt hen producten sneller op de markt te brengen,” aldus Emmanuel Haydont, CEO en medeoprichter van Amadis. “Amadis One vereenvoudigt complexe betalingsprocessen, waardoor handelaren middelen vrij kunnen maken om te innoveren, de time-to-market te verkorten, de kosten te verlagen, en tegelijkertijd de klantbeleving te verbeteren.”

“Door Amadis One te integreren met onze Tap-to-Pay-oplossing, stellen we handelaren in staat de klantbeleving te optimaliseren en tegelijkertijd hun kosten te verlagen en meer flexibiliteit te bieden,” aldus Craig Jacoby, CEO van Softpay.io. “Door Tap-to-Pay-transacties op smartphones mogelijk te maken, worden de kosten voor betalingen met een betaalkaart voor handelaren verlaagd en kan de klant op meer plaatsen betalen, waardoor nieuwe innovatieve manieren worden gecreëerd voor de omgang met klanten tijdens het verwerken van betaaltransacties.”

Over Softpay.io

Softpay werd in 2019 opgericht om te profiteren van de nieuwe specificaties van Visa en Mastercard voor betaalterminals, waardoor Softpay een mobiele applicatie kon ontwikkelen waarmee verkopers een gewone telefoon kunnen veranderen in een contactloze betaalterminal met pincode. Softpay is uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 30 medewerkers en heeft haar hoofdkantoor in Kopenhagen, Denemarken. Softpay heeft meer dan EUR 9 miljoen aan financiering ontvangen en de ambitie is om een van de toonaangevende aanbieders van Tap-to-Phone-oplossingen ter wereld te worden. Vooraanstaande Europese betalingenproviders hebben al besloten om samen te werken met Softpay. Softpay richt zich nu ook op Noord-Amerika.

Over Amadis

Amadis is een toonaangevend bedrijf op het gebied van softwaretechnologie voor het accepteren van betaalkaarten. De software van het bedrijf wordt gebruikt op meer dan 50 miljoen apparaten wereldwijd. Het bedrijf levert state-of-the-art softwareproducten, frameworks en oplossingen voor handelaren, fabrikanten van betaalterminals en betalingenverwerkers. Amadis biedt handelaren het breedste scala aan EMV-kaartverwerkingsopties in de sector met behulp van maatoplossingen of commercieel verkrijgbare technologie, onafhankelijk van hardware, besturingssysteem of geografie. Het bedrijf zet een zeer deskundig en ervaren softwareteam in voor de branche en stelt oplossingen beschikbaar voor internationale acceptanten in meer dan 23 landen. Meer informatie: www.amadis.ca.

