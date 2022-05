Softpay.io s'associe à Amadis pour déployer un service de paiement Tap-to-Pay

Amadis & Softpay's solution allows standardized payment acceptance on smartphones, tablets and COTS (Photo: Business Wire)

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Amadis, l'un des principaux fournisseurs de logiciels de paiement et de services de conseil, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord de partenariat avec Softpay.io afin de fournir son cadre universel EMV niveau 2 et ses noyaux pré-certifiés pour l'intégration dans le nouveau service Tap-to-Pay de Softpay. Le service révolutionnaire Tap-to-Pay de Softpay peut être téléchargé sur n'importe quel appareil Android et le transformer en un terminal complet d'acceptation de cartes de paiement. La solution de Softpay offre aux commerçants une plus grande flexibilité et des possibilités d'évolution, tout en réduisant les coûts et en créant de nouvelles opportunités de revenus.

La solution Amadis est un composant de son framework logiciel Amadis One composé d'une stack EMV L2 et d'un écosystème supportant tous les kernels sans contact EMV. Elle permet au service de Softpay d'accepter de manière transparente les paiements EMV sur les smartphones COTS Android et dotés de capacités NFC, de réduire le temps nécessaire à Softpay pour déployer de nouveaux produits et d'assurer l'acceptation de tous les réseaux de paiement, sur sa nouvelle plateforme de paiements mobiles. Le framework logiciel Amadis One est la première solution à pouvoir supporter les normes nexo (ISO 202022) sur les plateformes Tap-to-Pay.

"La solution de Softpay nous aide à transformer l'expérience d'achat, en permettant à nos associés de magasin d’accepter des paiements n'importe où dans le magasin, ou sur le trottoir", a déclaré Thomas Grane, CIO, chez Matas. "La solution génère de nouvelles opportunités de vente et permet une expérience client plus efficace et personnalisée."

La solution Tap-to-Pay de Softpay a un impact sur plusieurs industries, notamment les détaillants et la restauration rapide (QSR), qui peuvent fonctionner plus efficacement. Le personnel peut accepter les paiements, tout en étant multitâches, n'importe où dans le magasin ou aux points de ramassage. Les sociétés de transport en commun peuvent créer de nouveaux points de vente en proposant et en traitant instantanément des billets nouveaux ou améliorés, pendant que les passagers sont à bord des trains et des bus.

"Le service Tap-to-Pay de Softpay offre de nouvelles expériences innovantes aux secteurs du commerce de détail, des transports et de la restauration rapide, et notre cadre logiciel Amadis One les aide à mettre en service leurs solutions plus rapidement", a déclaré Emmanuel Haydont, PDG et cofondateur d'Amadis. "Amadis One banalise les processus de paiement complexes, libérant ainsi des ressources pour que les commerçants puissent innover, accélérer la mise sur le marché et réduire les coûts, tout en améliorant l'expérience client."

"En intégrant Amadis One à notre solution Tap-to-Pay, nous permettons aux commerçants de révolutionner l'expérience client, tout en réduisant leurs coûts et en offrant une plus grande flexibilité", a déclaré Craig Jacoby, PDG de Softpay.io. "En permettant les transactions tap-to-pay sur les smartphones, les frais des commerçants pour les transactions par carte présente sont réduits, de nouveaux points d'interaction (POI) avec les clients sont générés, créant de nouvelles façons innovantes d'interagir avec les clients, tout en traitant les transactions."

À propos de Softpay.io

Softpay a été fondée en 2019 pour tirer parti des nouvelles spécifications de Visa et Mastercard pour les terminaux de paiement, ce qui a permis à Softpay de développer une application mobile permettant aux commerçants de transformer un téléphone ordinaire en un terminal de paiement sans contact avec code PIN. Softpay est devenue une société comptant plus de 30 employés et dont le siège social se trouve à Copenhague, au Danemark. Softpay a reçu plus de 9 millions d'euros de financement et son ambition est de devenir l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services "tap-to-phone". Les principales reseaux de paiement européen ont décidé de s'associer à Softpay, qui se concentre désormais sur l'Amérique du Nord.

À propos d'Amadis

Amadis est un leader dans le domaine de la technologie et des logiciels d'acceptation des cartes de paiement. Ses logiciels fonctionnent sur plus de 50 millions d'appareils dans le monde. La société fournit des produits logiciels, des frameworks et des solutions de pointe aux commerçants, aux fabricants de terminaux de paiement et aux processeurs de paiement du monde entier. Amadis offre aux commerçants la plus large gamme d'options de traitement des cartes EMV du secteur, en utilisant une technologie personnalisée ou disponible dans le commerce, indépendamment du matériel, du système d'exploitation ou de la géographie. L'entreprise met à la disposition du secteur une équipe logicielle d'élite expérimentée et propose des solutions pour les accepteurs internationaux dans plus de 23 pays. Pour en savoir plus, consultez le site www.amadis.ca.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.