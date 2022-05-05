突破性的研究合作：Medi-Globe Group和斯特拉斯堡的IHU將開發世界首款檢測胰腺疾病的人工智慧軟體

達成突破性研究合作：Medi-Globe Group和IHU Strasbourg將開發世界上首款用於檢測胰腺疾病的人工智慧軟體。Medi-Globe Group技術與創新長Marc Jablonowski（左五）和Medi-Globe Group業務發展總監Markus Schönberger博士（右五）以及IHU團隊及其執行長Benoit Gallix（右四）高興地進行合影。版權所有：Medi-Globe Group

達成突破性研究合作：Medi-Globe Group和IHU Strasbourg將開發世界上首款用於檢測胰腺疾病的人工智慧軟體。Medi-Globe Group技術與創新長Marc Jablonowski（左五）和Medi-Globe Group業務發展總監Markus Schönberger博士（右五）以及IHU團隊及其執行長Benoit Gallix（右四）高興地進行合影。版權所有：Medi-Globe Group

德國阿亨穆勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Medi-Globe Group已經與斯特拉斯堡的法國醫院大學研究所(IHU)達成了一項開創性的研究合作。合作目的是開發出世界上第一款在內視鏡超音波檢查中檢測胰腺疾病的人工智慧軟體。Medi-Globe Group作為IHU的產業合作夥伴，將進一步擴大其作為微創診斷和治療領域創新領導者的影響。

Medi-Globe Group執行長Martin Lehner表示：「我們將與IHU的研究人員共同開發世界上首款診斷胰腺疾病的軟體，直至軟體達到市場成熟度。其關鍵技術是人工智慧。」

IHU Strasbourg執行長Benoit Gallix解釋道：「我們很高興宣布與Medi-Globe Group建立的特殊合作夥伴關係。我們的目標是在胰腺疾病早期檢測領域成為人工智慧應用的技術領導者。此次合作是我們實現該目標的重要一步。我們的願景始終是透過技術幫助醫生實現最佳的患者治療效果。」

胰腺癌診斷的重要里程碑在望

胰腺疾病會給患者帶來嚴重的後果，而且醫生也難以確診。早期發現對病人的存活機會至關重要。歐洲目前90%以上的胰腺癌患者死亡。

Medi-Globe Group技術與創新長Marc Jablonowski表示：「未來，在人工智慧的支援下，我們將能夠讓所有的醫生分享世界資深胃腸病學家的經驗。我們與IHU的成功合作有可能徹底改變胰腺疾病的診斷。」

關於Medi-Globe Group

Medi-Globe Group是一家快速發展的創新型國際醫療技術集團，業務範圍包括泌尿學、腸胃病學和肺病學。集團總公司位於巴伐利亞州阿亨穆勒(Achenmuehle)，在德國、法國、捷克、中國、巴西、荷蘭和奧地利，約有670名員工為Medi-Globe Group工作。客戶包括全球約120個國家的大學診所、專科診所、特殊醫療機構以及胃腸病學、泌尿學和肺病學專家。常務董事包括Martin Lehner（執行長）、Christian Klein（營運長）、Nikolaus König博士（財務長）和Marc Jablonowski（技術與創新長）。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。