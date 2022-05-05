  突破性的研究合作：Medi-Globe Group和斯特拉斯堡的IHU将开发世界首款检测胰腺疾病的人工智能软件

达成突破性研究合作：Medi-Globe Group和IHU Strasbourg将开发世界上首款用于检测胰腺疾病的人工智能软件。Medi-Globe Group首席技术与创新官Marc Jablonowski（左五）和Medi-Globe Group业务发展总监Markus Schönberger博士（右五）以及IHU团队及其首席执行官Benoit Gallix（右四）高兴地进行合影。版权所有：Medi-Globe Group

达成突破性研究合作：Medi-Globe Group和IHU Strasbourg将开发世界上首款用于检测胰腺疾病的人工智能软件。Medi-Globe Group首席技术与创新官Marc Jablonowski（左五）和Medi-Globe Group业务发展总监Markus Schönberger博士（右五）以及IHU团队及其首席执行官Benoit Gallix（右四）高兴地进行合影。版权所有：Medi-Globe Group

德国阿亨穆勒--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Medi-Globe Group已经与斯特拉斯堡的法国医院大学研究所(IHU)达成了一项开创性的研究合作。合作目的是开发出世界上第一款在内窥镜超声检查中检测胰腺疾病的人工智能软件。Medi-Globe Group作为IHU的工业合作伙伴，将进一步扩大其作为微创诊断和治疗领域创新领导者的影响。

Medi-Globe Group首席执行官Martin Lehner表示：“我们将与IHU的研究人员共同开发世界上首款诊断胰腺疾病的软件，直至软件达到市场成熟度。其关键技术是人工智能。”

IHU Strasbourg首席执行官Benoit Gallix解释道：“我们很高兴宣布与Medi-Globe Group建立的特殊合作伙伴关系。我们的目标是在胰腺疾病早期检测领域成为人工智能应用的技术领导者。此次合作是我们实现该目标的重要一步。我们的愿景始终是通过技术帮助医生实现最佳的患者治疗效果。”

胰腺癌诊断的重要里程碑在望

胰腺疾病会给患者带来严重的后果，而且医生也难以确诊。早期发现对病人的生存机会至关重要。欧洲目前90%以上的胰腺癌患者死亡。

Medi-Globe Group首席技术与创新官Marc Jablonowski表示：“未来，在人工智能的支持下，我们将能够让所有的医生分享世界资深胃肠病学家的经验。我们与IHU的成功合作有可能彻底改变胰腺疾病的诊断。”

关于Medi-Globe Group

Medi-Globe Group是一家快速发展的创新型国际医疗技术集团，业务范围包括泌尿学、肠胃病学和肺病学。集团总公司位于巴伐利亚州阿亨穆勒，在德国、法国、捷克、中国、巴西、荷兰和奥地利，约有670名员工为Medi-Globe Group工作。客户包括全球约120个国家的大学诊所、专科诊所、特殊医疗机构以及胃肠病学、泌尿学和肺病学专家。常务董事包括Martin Lehner（首席执行官）、Christian Klein（首席运营官）、Nikolaus König博士（首席财务官）和Marc Jablonowski（首席技术与创新官）。

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