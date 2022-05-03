安謀中國主要股東宣佈公司的治理問題已經得到解決

BEIJING & CAMBRIDGE, United Kingdom & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--持有安謀中國多數股權的直接或間接股東Arm公司、厚樸資本與軟銀集團宣佈，經過安謀中國董事會一致決議，公司一直以來的公司治理問題已經得到了解決。

在完全符合中國法律的前提下，安謀中國董事會任命劉仁辰博士與陳恂博士擔任公司的聯席首席執行官。劉博士已經被深圳當地政府部門接受並合法註冊為公司的法定代表人與總經理。該等任命現已生效。

Arm仍將致力於服務中國市場，維持安謀中國以多數股權由中國投資者持有的公司型態獨立營運，支持Arm在中國的生態夥伴取得成功。

Arm與安謀中國之間的策略性合作、IP授權協定、以及商業模式將維持不變。安謀中國仍將是Arm向中國公司提供IP授權的獨家商業分銷管道。安謀中國也將繼續開發自己的IP。在新任管理層的領導下，安謀中國將致力於打造客戶至上的企業文化，為客戶提供公正、公平、平等的服務。

劉博士與陳博士在工程技術，投資，以及管理公司方面都有豐富的經驗。劉博士與中國的科技行業有深厚的聯繫，曾任多家研發和投資機構的總經理或投資委員會成員，有豐富的管理經驗。劉博士畢業於清華大學，並在牛津大學取得博士學位。

陳博士目前擔任軟銀投資顧問公司（Softbank Investment Advisers，軟銀願景基金的管理公司）管理合夥人兼中國區主管，以及Applied Materials獨立董事。加入軟銀前，陳博士曾擔任Brion Technologies（稍後被ASML收購的高效能運算公司）首席執行官和聯合創始人，以及翼方健數（隱私運算及資料科技初創公司）董事長和聯合創始人。陳博士擁有北京大學物理學背景和史丹佛大學電子工程博士學位。

關於Arm

作為運算及資料革命的核心，Arm技術正改變著人們生活及企業運行的方式。Arm低功耗處理器設計和軟體平臺已應用於超過2,150億顆晶片的先進運算，Arm的技術安全地為電子設備提供支援，涵蓋從感測器到智慧型手機乃至超級運算的多樣化應用。Arm攜手超過1,000家技術合作夥伴，為從晶片到雲端的AI強化型互聯運算的所有領域提供設計、安全和管理方面的技術，並在該技術領域處於業界領先地位。

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