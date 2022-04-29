安谋中国主要股东宣布公司的治理问题已经得到解决

BEIJING & CAMBRIDGE, United Kingdom & TOKYO--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Arm公司、厚朴资本与软银集团，作为持有安谋中国多数股权的直接或间接股东，宣布经过安谋中国董事会一致决议，公司一直以来的公司治理问题已经得到了解决。

在完全符合中国法律的前提下，安谋中国董事会任命刘仁辰博士与陈恂博士担任公司的联席首席执行官。刘博士已经被深圳当地政府部门接受并合法注册为公司的法定代表人与总经理。该等任命现已生效。

Arm仍将致力于服务中国市场，维持安谋中国作为一家多数股权由中国投资者持有的公司独立运营，支持Arm在中国的生态伙伴取得成功。

Arm与安谋中国之间的战略合作、IP授权协议、以及商业模式将维持不变。安谋中国仍将是Arm向中国公司提供IP授权的独家商业分销渠道。安谋中国也将继续开发自己的IP。在新任管理层的领导下，安谋中国将致力于打造客户至上的企业文化，向客户提供公正、公平、平等的服务。

刘博士与陈博士在工程技术，投资，以及管理公司方面都有丰富的经验。刘博士与中国的科技行业有深厚的联系，曾任多家研发和投资机构的总经理或投资委员会成员，有丰富的管理经验。刘博士本科毕业于清华大学，并在牛津大学取得了博士学位。

陈博士目前担任软银投资顾问公司（Softbank Investment Advisers，软银愿景基金的管理公司）管理合伙人兼中国区主管，以及Applied Materials独立董事。加入软银前，陈博士曾担任Brion Technologies（一家被ASML收购的高性能计算公司）首席执行官和联合创始人，以及翼方健数（一家隐私计算及数据技术初创公司）董事长和联合创始人。陈博士拥有北京大学物理学背景和斯坦福大学电子工程博士学位。

关于Arm

作为计算及数据革命的核心，Arm技术正改变着人们生活及企业运行的方式。Arm低功耗处理器设计和软件平台已应用于超过2,150亿颗芯片的高级计算，Arm的技术安全地为电子设备提供支持，覆盖从传感器到智能手机乃至超级计算的多样化应用。Arm携手超过1,000家技术合作伙伴，为从芯片到云端的AI增强型互联计算的所有领域提供设计、安全和管理方面的技术，并在该技术领域处于业界领先地位。

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