創新新典範：Tata Passenger Electric Mobility自豪地展示新願景，發布純電動汽車架構概念車

Tata Passenger Electric Mobility (TPEM)今天在全球首發了其AVINYA概念車。這款概念車採用其GEN 3架構打造，展現了該公司主打純電動汽車的願景。作為通向「新典範」的關鍵願景，該款概念車反映了公司的新身分，即永不滿足於現狀的身分。AVINYA概念車計畫於2025年上市，必將推動新型電動汽車的崛起。圖中（從左到右）依次為Tata Passenger Electric Mobility Ltd.產品線和營運副總裁Anand Kulkarni先生，Tata Passenger Electric Mobility Ltd.行銷、銷售和服務策略負責人Vivek B Srivatsa先生、Tata Motors設計負責人Martin Uhlarik先生、Tata Sons和Tata Motors董事長N Chandrasekaran 先生以及Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.和Tata Passenger Electric Mobility Ltd.董事總經理Shailesh Chandra先生，以及引人矚目的AVINYA概念車。（照片：美國商業資訊）

Tata Passenger Electric Mobility (TPEM)今天在全球首發了其AVINYA概念車。這款概念車採用其GEN 3架構打造，展現了該公司主打純電動汽車的願景。作為通向「新典範」的關鍵願景，該款概念車反映了公司的新身分，即永不滿足於現狀的身分。AVINYA概念車計畫於2025年上市，必將推動新型電動汽車的崛起。圖中（從左到右）依次為Tata Passenger Electric Mobility Ltd.產品線和營運副總裁Anand Kulkarni先生，Tata Passenger Electric Mobility Ltd.行銷、銷售和服務策略負責人Vivek B Srivatsa先生、Tata Motors設計負責人Martin Uhlarik先生、Tata Sons和Tata Motors董事長N Chandrasekaran 先生以及Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.和Tata Passenger Electric Mobility Ltd.董事總經理Shailesh Chandra先生，以及引人矚目的AVINYA概念車。（照片：美國商業資訊）

印度孟買--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Tata Passenger Electric Mobility (TPEM)今天針對全球首次隆重發布其AVINYA概念車，象徵著向下一代電動汽車邁出了一大步。這款概念車採用其GEN 3架構打造，彰顯出公司主打純電動汽車的願景。AVINYA一詞源於梵語，意為「創新」。AVINYA概念車引進了一種全新的靈活車身設計，可實現巨大的空間感和舒適性，不受傳統隔斷的限制。它搭載了新一代技術、軟體和人工智慧，可在背景工作，讓駕乘人員在車輛行駛過程中盡享舒適與安寧。該款概念車可帶來極其優質的客戶體驗，簡單且平靜，很容易被當今快速成長的大容量區隔市場中的大多數客戶所接納。TPEM意在借此發布一款可重新定義汽車產業的新型電動汽車。這款開創性的電動汽車將於2025年上市。

Tata Sons及Tata Motors董事長N Chandrasekaran先生在這個具有里程碑意義的場合表示：「在使AVINYA概念車成為現實的同時，我們的核心理念是提供一種獨一無二的運輸解決方案——精心設計的先進駕駛軟體，具有永續性並可減少地球碳足跡。綠色運輸是TPEM的核心，而AVINYA概念車完美地展現了公司的這一理念——這一成就不僅將加速電動汽車的採用，還將引領這場運動。此外，在Tata集團，我們具有獨特的優勢，有能力提供建構這些運輸解決方案所需的所有專業知識。我們相信，未來幾年裡，我們將在印度乃至全球產生更大的永續影響。」

Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.和Tata Passenger Electric Mobility Ltd.董事總經理Shailesh Chandra先生補充道：「對TPEM的全體人員來說，向世界展示AVINYA概念車確實是一件值得驕傲的事情，該願景對進一步實現『新典範』至關重要。AVINYA秉持『簡約、恒久、輕鬆和優雅』的價值理念，它不僅是一款概念車，也是我們的新身分，一個不滿足於現狀的身分。我們所展示的新車型將為汽車產業帶來運輸以外的選擇——一個寧靜的空間，在車輛行駛過程中為客戶帶來完整的感官體驗，所有這些都讓我感到非常樂觀。AVINYA概念車的核心是IN，它彰顯了我們的印度根源，並凸顯出我們對發現運輸和驅動汽車的新方式感到無比自豪。AVINYA概念車是我們採用純電動GEN 3架構的首個構想的成果，它使我們有能力生產一系列具有全球競爭力的電動汽車。我們對純電動汽車的願景是仰賴尖端技術，專注於打造舒適且充滿活力的駕乘體驗，最終提高整體生活品質。」

永不過時的設計：

AVINYA概念車的最初靈感源於雙體船，展現了公司永不妥協的電動汽車願景。該款概念車採用全新輪廓，集各種優點於一身——它結合了高級車門的精髓、運動型多功能車(SUV)的奢華和多功能性以及多用途車(MPV)的寬敞和功能，最終打造出這款全新酷颯車型。車輛前臉和尾部的一個重要亮點是新的標識。作為日間行車燈(DRL)的一部分，這一新標識是對我們致力於提高生活品質承諾的巧妙認可，也是電動汽車發展過程中的關鍵一步。它也彰顯出Gen 3電氣化將帶來的新視野和無限可能。車門滑向兩側，宛如展翅的「蝴蝶」張開雙臂，歡迎乘客進入一流的寬敞內部空間，並讓他們倍感平靜。

AVINYA概念車秉承「以人為本」的設計理念，並承諾奉上一場感官之旅。從增強整體空間感和增加自然光的天窗，到靈感源於功能控制台的方向盤、為所有乘客提供深入互動的語音啟動系統，再到所採用的充分傳達產品精神的永續材料，以及最後的香薰噴霧器的點綴，所有這些無不讓您置身於寧靜舒緩的氛圍中。

此外，在未來趨勢的設想方面，該款概念車相信減少螢幕時間是大勢所趨。有鑑於此，AVINYA概念車採用了無螢幕設計，以消除車內的任何干擾，打造一個有益身心的無憂環境。

「純電動汽車」核心：

AVINYA概念車秉持共情運輸理念，是一款集智慧、寬敞空間、永續性及技術感於一體的汽車。敏捷而強大的純電動GEN 3架構以靈活的設計實現了這一概念，同時擁有下一代連線能力、先進的駕駛員輔助系統以及更強的性能和效率。該全球平臺率先從印度走向世界，提供極高的結構安全性，並具有更高水準的防水和防塵性能，適合在各種路面上行駛。

該架構的建構採用了新一代材料、高效率電子元件和專有的能源管理策略及演算法，以實現能耗管理。使用輕質材料和最佳化結構的純電動動力總成具有適當的剛度，有助於充份減少整體質量，從而實現良好的重量管理。此外，其電池支援超快速充電，以配合基礎建設的發展，充電30分鐘，續航至少可達500公里。為增加續航里程，該架構的總體理念是「最小化-最大化-最佳化」。

AVINYA從人類感官線索中汲取靈感，同時承諾每一次駕駛都擁有輕鬆的駕乘體驗。AVINYA堅持極簡主義概念，並朝著正確方向邁出了一大步，必將引領永續運輸的發展。

如需深入瞭解有關這款令人印象深刻的概念車的資訊，請參閱詳細的概念車說明。

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