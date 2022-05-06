创新新范式：Tata Passenger Electric Mobility自豪地展示新愿景，发布纯电动汽车架构概念车

Tata Passenger Electric Mobility (TPEM)今天在全球首发了其AVINYA概念车。这款概念车基于其GEN 3架构打造，体现了该公司主打纯电动汽车的愿景。作为通向“新范式”的关键愿景，该款概念车反映了公司的新身份，即永不满足于现状的身份。AVINYA概念车计划于2025年上市，必将推动新型电动汽车的崛起。图中（从左到右）依次为Tata Passenger Electric Mobility Ltd.产品线和运营副总裁Anand Kulkarni先生，Tata Passenger Electric Mobility Ltd.营销、销售和服务战略负责人Vivek B Srivatsa先生、Tata Motors设计负责人Martin Uhlarik先生、Tata Sons和Tata Motors董事长N Chandrasekaran 先生以及Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.和Tata Passenger Electric Mobility Ltd.董事总经理Shailesh Chandra先生，以及引人瞩目的AVINYA概念车。（照片：美国商业资讯）

Tata Passenger Electric Mobility (TPEM)今天在全球首发了其AVINYA概念车。这款概念车基于其GEN 3架构打造，体现了该公司主打纯电动汽车的愿景。作为通向“新范式”的关键愿景，该款概念车反映了公司的新身份，即永不满足于现状的身份。AVINYA概念车计划于2025年上市，必将推动新型电动汽车的崛起。图中（从左到右）依次为Tata Passenger Electric Mobility Ltd.产品线和运营副总裁Anand Kulkarni先生，Tata Passenger Electric Mobility Ltd.营销、销售和服务战略负责人Vivek B Srivatsa先生、Tata Motors设计负责人Martin Uhlarik先生、Tata Sons和Tata Motors董事长N Chandrasekaran 先生以及Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.和Tata Passenger Electric Mobility Ltd.董事总经理Shailesh Chandra先生，以及引人瞩目的AVINYA概念车。（照片：美国商业资讯）

印度孟买--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Tata Passenger Electric Mobility (TPEM)今天面向全球首次隆重发布其AVINYA概念车，标志着向下一代电动汽车迈出了一大步。这款概念车基于其GEN 3架构打造，彰显出公司主打纯电动汽车的愿景。“AVINYA”一词源于梵语，意为“创新”。AVINYA概念车引入了一种全新的灵活车身设计，可实现巨大的空间感和舒适性，不受传统隔断的限制。它搭载了新一代技术、软件和人工智能，可在后台工作，让驾乘人员在车辆行驶过程中尽享舒适与安宁。该款概念车可带来极其优质的客户体验，简单且平静，很容易被当今快速增长的大容量细分市场中的大多数客户所接纳。TPEM意在借此发布一款可重新定义汽车行业的新型电动汽车。这款开创性的电动汽车将于2025年上市。

Tata Sons及Tata Motors董事长N Chandrasekaran先生在这个具有里程碑意义的场合表示：“在使AVINYA概念车成为现实的同时，我们的核心理念是提供一种独一无二的出行解决方案——精心设计的先进驾驶软件，具有可持续性并可减少地球碳足迹。绿色出行是TPEM的核心，而AVINYA概念车完美地体现了公司的这一理念——这一成就不仅将加速电动汽车的采用，还将引领这场运动。此外，在Tata集团，我们具有独特的优势，有能力提供构建这些出行解决方案所需的所有专业知识。我们相信，未来几年里，我们将在印度乃至全球范围内产生更大的可持续影响。”

Tata Motors Passenger Vehicles Ltd.和Tata Passenger Electric Mobility Ltd.董事总经理Shailesh Chandra先生补充道：“对TPEM的全体人员来说，向世界展示AVINYA概念车确实是一件值得骄傲的事情，该愿景对进一步实现‘新范式’至关重要。AVINYA秉持‘简约、恒久、轻松和优雅’的价值理念，它不仅是一款概念车，也是我们的新身份，一个不满足于现状的身份。我们所展示的新车型将给汽车行业带来出行以外的选择——一个宁静的空间，在车辆行驶过程中为客户带来完整的感官体验，所有这些都让我感到非常乐观。AVINYA概念车的核心是‘IN’，它彰显了我们的印度根源，并凸显出我们对发现出行和驱动汽车的新方式感到无比自豪。AVINYA概念车是我们基于纯电动GEN 3架构的首个构想的成果，它使我们有能力生产一系列具有全球竞争力的电动汽车。我们对纯电动汽车的愿景是依托尖端技术，专注于打造舒适且充满活力的驾乘体验，最终提高整体生活质量。”

永不过时的设计：

AVINYA概念车的最初灵感源于双体船，体现了公司永不妥协的电动汽车愿景。该款概念车采用全新轮廓，集各种优点于一身——它结合了高级车门的精髓、运动型多功能车(SUV)的奢华和多功能性以及多用途汽车(MPV)的宽敞和功能，最终打造出这款全新酷飒车型。车辆前脸和尾部的一个重要亮点是新的标识。作为日间行车灯(DRL)的一部分，这一新标识是对我们致力于提高生活质量承诺的巧妙认可，也是电动汽车发展过程中的关键一步。它也彰显出Gen 3电气化将带来的新视野和无限可能。车门滑向两侧，宛如展翅的“蝴蝶”张开双臂，欢迎乘客进入一流的宽敞内部空间，并让他们倍感平静。

AVINYA概念车秉承“以人为本”的设计理念，并承诺奉上一场感官之旅。从增强整体空间感和增加自然光的天窗，到灵感源于功能控制台的方向盘、为所有乘客提供深入交互的语音激活系统，再到所采用的充分传达产品精神的可持续材料，以及最后的香薰喷雾器的点缀，所有这些无不让您置身于宁静舒缓的氛围中。

此外，在未来趋势的设想方面，该款概念车相信减少屏幕时间是大势所趋。有鉴于此，AVINYA概念车采用了无屏设计，以消除车内的任何干扰，打造一个有益身心的无忧环境。

“纯电动汽车”核心：

AVINYA概念车秉持共情出行理念，是一款集智能、宽敞空间、可持续性及技术感于一体的汽车。敏捷而强大的纯电动GEN 3架构以灵活的设计实现了这一概念，同时拥有下一代连接性、先进的驾驶员辅助系统以及更强的性能和效率。该全球平台率先从印度走向世界，提供极高的结构安全性，并具有更高水平的防水和防尘性能，适合在各种路面上行驶。

该架构的构建采用了新一代材料、高效电子元件和专有的能源管理策略及算法，以实现能耗管理。使用轻质材料和优化结构的纯电动动力总成具有适当的刚度，有助于最大限度地减少整体质量，从而实现良好的重量管理。此外，其电池支持超快速充电，以配合基础设施的发展，充电30分钟，续航至少可达500公里。为增加续航里程，该架构的总体理念是“最小化-最大化-最优化”。

AVINYA从人类感官线索中汲取灵感，同时承诺每一次出行都拥有轻松的驾乘体验。AVINYA坚持极简主义概念，并朝着正确方向迈出了一大步，必将引领可持续出行的发展。

如需深入了解有关这款令人印象深刻的概念车的信息，请参阅详细的概念车说明。

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