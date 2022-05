Le Nouveau Paradigme de l’innovation : Tata Passenger Electric Mobility présente fièrement sa nouvelle vision, un concept basé sur son architecture Pure EV

Tata Passenger Electric Mobility (TPEM) today made a smashing debut with the global unveil of the AVINYA Concept – an expression of the Company’s vision of a Pure Electric Vehicle, based on its GEN 3 architecture. A vision pivotal in signalling a ‘New Paradigm’, this concept reflects the Company’s new identity, an identity which is here to challenge the status quo. All set to be introduced to the market by 2025, the AVINYA Concept will give rise to a new breed of EVs. In the image, (L-R) Mr. Anand Kulkarni, Vice President, Product Line & Operations, Tata Passenger Electric Mobility Ltd., Mr. Vivek B Srivatsa, Head, Marketing, Sales and Service Strategy, Tata Passenger Electric Mobility Ltd., Mr. Martin Uhlarik, Head of Design, Tata Motors, Mr. N Chandrasekaran, Chairman, Tata Sons and Tata Motors and Mr. Shailesh Chandra, Managing Director, Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. and Tata Passenger Electric Mobility Ltd., along with the stunning AVINYA. (Photo: Business Wire)

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--Faisant un pas de géant vers la prochaine génération de véhicules électriques, Tata Passenger Electric Mobility (TPEM) a fait aujourd'hui une entrée fracassante avec le dévoilement mondial du concept AVINYA - une expression de la vision de la société d'un véhicule purement électrique, basé sur son architecture GEN 3. Dérivé du sanskrit, le mot AVINYA signifie « Innovation ». Le Concept AVINYA introduit une nouvelle typologie de mobilité qui libère une quantité phénoménale d’espace et de confort, non limitée par la segmentation traditionnelle. Il est doté d’une technologie, de logiciels et d’une intelligence artificielle de nouvelle ère qui fonctionnent en arrière-plan pour garantir bien-être et tranquillité pendant le trajet. Offrant une expérience client de premier ordre bien que simple et apaisant, ce concept sera accessible à une majorité de clients des segments à croissance rapide et à volume élevé d’aujourd’hui. Avec ces atouts, TPEM est prête à lancer une nouvelle génération de véhicules électriques qui redéfinira l’espace automobile. Ce véhicule électrique révolutionnaire sera commercialisé en 2025.

S’exprimant à l’occasion de cet évènement qui fera date, M. N Chandrasekaran, président de Tata Sons et de Tata Motors, a déclaré : « Tout en faisant du Concept AVINYA une réalité, l’idée centrale était d’offrir une solution de mobilité sans pareil – une proposition logicielle sur roues à la pointe de la technologie, bien conçue, durable et capable de réduire l’empreinte carbone de la planète. La mobilité verte est au cœur de tout ce que fait TPEM, et le Concept AVINYA est le reflet parfait de l’entreprise : une création qui non seulement accélérera l’adoption des véhicules électriques, mais qui s’inscrira également en tête de ce mouvement. En outre, au sein du groupe Tata, nous sommes particulièrement bien placés pour apporter toute l'expertise nécessaire à la mise en place de ces solutions de mobilité et nous sommes convaincus que dans les années à venir, nous aurons un impact plus important et durable non seulement en Inde mais aussi dans le monde entier. »

M. Shailesh Chandra, directeur général de Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. et de Tata Passenger Electric Mobility Ltd. a ajouté : « C’est en effet avec une grande fierté que TPEM présente le Concept AVINYA au monde, vision essentielle qui ouvre la voie à un "Nouveau Paradigme". Fidèle à ses valeurs de simplicité, d’atemporalité, d’absence d’effort et de grâce, AVINYA n’est pas seulement un concept, c’est notre nouvelle identité, dont l’objectif est de défier le statu quo. J’éprouve un sentiment d’optimisme intense à présenter une nouvelle typologie de véhicules qui va offrir à l’industrie automobile des options allant bien au-delà de la mobilité, à savoir un espace tranquille qui vous permettra de bénéficier d’une expérience sensorielle complète lors de vos déplacements. Au cœur du concept AVINYA se trouve le mot « IN », qui témoigne de nos racines indiennes et souligne la fierté que nous éprouvons à découvrir de nouvelles façons de déplacer et d'alimenter les véhicules. Le Concept AVINYA procède de notre première idée basée sur notre architecture Pure EV GEN 3, et va nous permettre de produire une gamme de véhicules électriques compétitifs à l’échelle mondiale. Notre vision des VE purs est axée sur la fourniture de bien-être et de rajeunissement pendant le voyage, soutenue par des technologies de pointe, visant à améliorer la qualité de vie globale. »

UN DESIGN INTEMPOREL :

Inspiré des catamarans, le Concept AVINYA représente une vision sans compromis de la mobilité électrique. Avec une nouvelle silhouette, ce concept est une mixologie du meilleur des mondes - c'est un produit qui combine l'essence d'une berline haut de gamme au luxe et à la polyvalence d'un SUV et à l'espace et la fonctionnalité d'un MPV - le tout réuni pour créer quelque chose de nouveau et de superbe. Un point fort important à l’avant et à l’arrière du véhicule est la nouvelle identité. Cette nouvelle identité au niveau des feux de circulation diurne est un clin d’œil subtil à notre engagement qui est d’améliorer la qualité de vie et de permettre au secteur des véhicules électriques de franchir un jalon majeur. C’est aussi un manifeste qui met l’accent sur l’Horizon et sur les possibilités Infinies qu’offrira l’électrification Gen 3. En glissant sur les côtés, on est accueilli par les portes « papillon », lesquelles vous accueillent à bras ouverts dans un intérieur spacieux haut de gamme qui ne manquera pas de donner un sentiment de calme à ses occupants.

Le Concept AVINYA est axé autour d’un design centré sur l’humain et promet un voyage sensoriel unique. Du skydome qui renforce l'impression générale d'espace et de lumière naturelle au volant inspiré d'une console fonctionnelle, en passant par les systèmes à commande vocale pour une interface plus profonde pour tous les passagers, les matériaux durables utilisés, qui communiquent l'éthique du produit et enfin la touche finale du diffuseur d'arômes - qui vous enveloppe dans une ambiance sereine et apaisante.

De plus, si l’on envisage les tendances futures, ce concept est basé sur la conviction que moins de temps passé devant les écrans est la voie à suivre. Dans cette optique, le Concept AVINYA a été conçu sans écran, pour éviter toute distraction à l’intérieur de la voiture et créer un environnement serein pour l’esprit comme pour l’âme.

UN VE ESSENTIELLEMENT PURE :

Le concept AVINYA est synonyme de mobilité empathique, une machine conçue pour être intelligente, spacieuse, durable mais aussi technologique. L’architecture agile et robuste Pure EV GEN 3 a rendu possible ce concept doublé d’un design flexible, tout en offrant une connectivité de nouvelle génération, des systèmes avancés d’aide à la conduite, des performances supérieures et une efficacité améliorée. Lancée hors de l’Inde pour le monde, cette plateforme mondiale offre un haut niveau de sécurité structurelle, d’étanchéité à l’eau et de protection contre la poussière, ce qui la rend prête pour tous les terrains.

Cette architecture est construite à l'aide de matériaux de nouvelle génération, de composants électroniques efficaces et de stratégies et algorithmes exclusifs de gestion de l'énergie pour la gestion de l'efficacité. Des matériaux légers et une structure optimisée ont été utilisés pour obtenir un groupe motopropulseur uniquement VE, avec une rigidité appropriée activée, aidant à minimiser la masse globale et permettant donc une bonne gestion du poids. De plus, la batterie utilisée offrira une capacité de charge ultra-rapide, en ligne avec l’évolution infrastructurelle, et permettra d’obtenir une autonomie d’au moins 500 km en moins de 30 minutes. La philosophie globale de la gamme améliorée est « Minimiser - Maximiser - Optimiser ».

S’inspirant des signaux sensoriels humains tout en promettant une expérience harmonieuse lors de chaque trajet, l’AVINYA défend le concept de minimalisme et constitue un pas en avant dans la bonne direction, ce qui en fait le symbole absolu du mouvement durable.

Pour en savoir plus, veuillez vous référer à la note de synthèse présentant ce concept impressionnant.

