 Making Science entra nel mercato tedesco e lancia una joint venture con l'agenzia indipendente pilot

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Making Science, società di consulenza tecnologica e di marketing digitale specializzata in e-commerce e accelerazione digitale, ha annunciato oggi il suo ingresso nel mercato tedesco con una joint venture insieme alla società tedesca pilot. pilot è un'agenzia indipendente che lavora con noti marchi internazionali di beni di consumo, tra cui Procter & Gamble, Stage Entertainment, Dr Oetker, Volkswagen Financial Services e Pepsico.

In questo modo, Making Science continua il suo processo di espansione internazionale nel quadro del suo piano di crescita. L'ingresso nel mercato tedesco è una grande pietra miliare per Making Science, essendo la Germania uno dei cinque principali mercati pubblicitari a livello mondiale. Questa attività si aggiunge alle operazioni che l'azienda ha già realizzato nel 2022, tra cui l'acquisizione dell'agenzia svedese Tre Kronor Media.

Attraverso l'accordo con pilot, Making Science accelererà la crescita della sua filiale tedesca Making Science Germany, GmbH con tutti i servizi di marketing digitale, tecnologia e dati e, inoltre, lancia una nuova società "pilot ignite" in cui Making Science possiederà il 24,9% del capitale.

pilot ignite, una nuova agenzia tedesca con un'impronta tecnologica

L'ingresso di Making Science in Germania attraverso pilot porta con sé una joint venture tra le due aziende per promuovere pilot ignite, una nuova agenzia che si concentrerà sul mercato tedesco, soprattutto sui clienti Direct-to-Consumer ed e-commerce.

Oggi la necessità di sviluppo tecnologico e di visibilità dei marchi è aumentata. pilot ignite offrirà un portafoglio integrato, combinando l'accesso all'intera gamma di servizi di agenzia tradizionali offerti dal gruppo pilot con la tecnologia specializzata e innovativa e l'offerta di marketing digitale di Making Science.

Making Science contribuisce a questo progetto con la sua vasta esperienza nel campo della gestione e analisi dei dati, così come con la sua varietà di soluzioni software in-house. pilot ignite avrà accesso ai servizi del team di sviluppo software di Making Science, che conta più di 400 membri.

La sede di pilot ignite sarà situata ad Amburgo e sarà guidata dal CEO di pilot Hamburg, Benjamin Bunte.

José Antonio Martínez Aguilar, Presidente e CEO di Making Science, ha detto: "Il mercato tedesco è tra i primi 5 mercati pubblicitari del mondo. Questa partnership con pilot porterà nuove opportunità per noi, per aiutare le aziende a rafforzare e accelerare il loro posizionamento digitale. Siamo lieti di arrivare in Germania attraverso una collaborazione con un'azienda così importante e riconosciuta nel settore pubblicitario come pilot, e di vedere nascere pilot ignite, per continuare a innovare sulla strada dell'accelerazione digitale per le aziende B2C."

Allo stesso modo, Benjamin Bunte, CEO di pilot ignite, ha commentato: "La digitalizzazione è cresciuta molto a seguito della pandemia, soprattutto in campo e-commerce. Molti inserzionisti si sono sviluppati in modo eccellente, ma ora stanno raggiungendo i loro limiti di crescita e trovano più difficile trovare nuovi gruppi di clienti con le strategie di comunicazione che hanno utilizzato. Questo è esattamente dove vogliamo posizionare pilot ignite. Siamo lieti di lavorare con Making Science, sono il partner ideale per questo progetto. L'esperienza che abbiamo tra le due aziende ci permetterà di offrire ai nostri clienti un servizio agile e completo, mentre entrambi beneficeremo del reciproco trasferimento di know-how e competenze".

Riguardo Making Science

Making Science è un'azienda internazionale specializzata in accelerazione digitale con oltre 900 dipendenti e una presenza in 12 mercati: Spagna, Portogallo, Messico, Colombia, Francia, Italia, Regno Unito, Irlanda, Svezia, Danimarca, Georgia e Stati Uniti. La competenza di Making Science si concentra su pubblicità digitale, analisi dei dati, e-commerce e cloud, tutti settori in continua espansione.

Making Science si è classificata al 15° posto nella classifica FT1000: Europe's Fastest Growing Companies 2022, nella categoria "Tecnologia", ed è stata riconosciuta come l'azienda spagnola in più rapida crescita nel settore tecnologico. Aderendo all'iniziativa Pledge1%, Making Science sostiene le organizzazioni comunitarie senza scopo di lucro che si impegnano a generare un grande impatto sul futuro.

Nel 2021 Making Science è entrata a far parte di Local Planet, la più grande rete mondiale di agenzie media indipendenti, come partner di consulenza specializzato in digital, tecnologia e performance marketing per il gruppo internazionale, con l'acquisizione del 7% della holding globale.

Riguardo pilot

pilot è uno dei più grandi gruppi di agenzie indipendenti in Germania. pilot ha iniziato come agenzia di media tradizionali e digitali e ora è un fornitore di servizi completi focalizzato sulla comunicazione efficace del marchio. Con sede centrale ad Amburgo, ha uffici a Monaco, Berlino, Stoccarda, Norimberga e Magonza, dove più di 500 esperti di diverse aree lavorano in modo coordinato. pilot crea soluzioni di comunicazione innovative con le quali i marchi possono raggiungere con successo i loro stakeholder, ottenendo un impatto misurabile negli attuali scenari di marketing e media. pilot è un membro fondatore della rete globale di agenzie Local Planet. Tra i clienti di pilot figurano note aziende nazionali e internazionali dei settori più disparati, come Dr. Oetker, Hochland, Techniker Krankenkasse, Smyths Toys Superstores, Jack Wolfskin, Stage Entertainment e Amorelie.