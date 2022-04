Making Science fait son entrée sur le marché allemand et lance une coentreprise avec l'agence indépendante pilot

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Making Science, une société de conseil en technologie et en marketing digital spécialisée dans le e-commerce et l'accélération digitale, a annoncé aujourd'hui son entrée sur le marché allemand aux côtés de la société allemande pilot.

pilot est une agence indépendante qui travaille avec des marques internationales de biens de consommation comme Procter & Gamble, Stage Entertainment, Dr Oetker, Volkswagen Financial Services et Pepsico.

Making Science poursuit ainsi son expansion internationale dans le cadre de son plan de croissance. L'entrée sur le marché allemand est une étape importante pour Making Science car il s'agit de l'un des cinq principaux marchés publicitaires mondiaux. Cette activité s'ajoute aux fusions que l'entreprise a déjà réalisées en 2022, comme l'acquisition de l'agence suédoise Tre Kronor Media.

Grâce à l'accord avec pilot, Making Science va accélérer la croissance de sa filiale allemande Making Science Germany, AG avec tous les services de marketing digital, de technologie et de données. De plus, elles lancent une nouvelle société "pilot ignite" dans laquelle Making Science détiendra 24,9% du capital.

pilot ignite, une nouvelle agence allemande avec une empreinte technologique

L'entrée de Making Science en Allemagne par le biais de pilot se fait par la création d’une coentreprise entre les deux sociétés pour promouvoir pilot ignite, une nouvelle agence qui se concentrera, sur le marché allemand, sur les clients Direct-to-Consumer et les entreprises de e-commerce.

Aujourd'hui, le besoin de développement technologique et de visibilité des marques s'est accru. pilot ignite offrira un portefeuille intégré, combinant l'accès à la gamme complète des services proposée par le groupe pilot ainsi que l'offre spécialisée et innovante de Making Science en matière de technologie et de marketing digital.

Making Science apporte à ce projet sa grande expérience dans le domaine de la gestion et de l'analyse des données, ainsi que sa variété de logiciels internes pour trouver les meilleures solutions. pilot ignite aura accès aux services de l'équipe de développement de logiciels de Making Science. Cette dernière compte plus de 400 membres.

Le siège de pilot ignite sera situé à Hambourg et sera dirigé par le PDG de pilot Hamburg, Benjamin Bunte.

José Antonio Martinez Aguilar, président-directeur général de Making Science, a déclaré : " Le marché allemand fait partie du top 5 des marchés publicitaires mondiaux. Ce partenariat avec pilot va nous apporter de nouvelles opportunités pour aider les marques à renforcer et accélérer leur positionnement digital. Nous sommes ravis d'arriver en Allemagne grâce à une collaboration avec une entreprise aussi importante et reconnue dans le secteur de la publicité que pilot, et de voir naître pilot ignite pour continuer à innover sur la voie de l'accélération digitale pour les entreprises B2C."

De même, Benjamin Bunte, PDG de pilot ignite, a commenté : "La digitalisation s'est beaucoup développée suite à la pandémie, notamment dans le secteur du e-commerce. De nombreux annonceurs se sont très bien développés, mais ils atteignent maintenant leurs limites de croissance et ont de plus en plus de mal à trouver de nouveaux groupes de clients avec les stratégies de communication qu'ils utilisaient jusqu'à présent. C'est exactement là que nous voulons positionner pilot ignite. Nous sommes ravis de travailler avec Making Science, qui est le partenaire idéal pour ce projet. L’expérience de nos deux entreprises nous permettra d’offrir à nos clients un service agile et complet, et de bénéficier de notre savoir-faire et de nos compétences mutuelles.”

A propos de Making Science

Making Science est une entreprise internationale d'accélération digitale qui compte plus de 1 000 employés.

Elle est présente sur 12 marchés : Espagne, Portugal, Mexique, Colombie, France, Italie, Royaume-Uni, Irlande, Suède, Danemark, Géorgie et Etats-Unis. Les marchés sur lesquels Making Science exerce ses activités sont la publicité digitale, l'analyse des données, le e-commerce, et l'analyse du cloud, qui connaissent tous des taux de croissance élevés.

Making Science a été classée 15e dans le FT1000 : Europe's Fastest-Growing Companies 2022, dans la catégorie "Technologie", et elle est reconnue comme l'entreprise espagnole avec la croissance la plus rapide dans le secteur technologique. Making Science a également rejoint l'initiative Pledge1%, soutenant des organisations communautaires à but non lucratif qui s'engagent à avoir un impact majeur sur l'avenir.

En 2021, Making Science a rejoint Local Planet, le plus grand réseau mondial d'agences médias indépendantes, en tant que partenaire-conseil spécialisé dans le marketing digital, technologique et de performance du groupe international, avec l'acquisition d'une participation de 7 % dans la société.

A propos de pilot

pilot est l'un des plus grands groupes d'agences indépendantes en Allemagne. pilot a commencé comme une agence de médias traditionnels et digitaux et est aujourd'hui un fournisseur de services complets axé sur une communication de marque efficace. Basée à Hambourg, l'agence possède des bureaux à Munich, Berlin, Stuttgart, Nuremberg et Mayence, où plus de 500 experts dans différents domaines travaillent de manière coordonnée. pilot apporte des solutions de communication innovantes pour aider les marques à atteindre leurs objectifs efficacement, en obtenant un impact mesurable dans les scénarios marketing et médias d'aujourd'hui. pilot est un membre fondateur du réseau mondial d'agences Local Planet. Parmi les clients de pilot figurent des entreprises nationales et internationales de renom issues d'un large éventail de secteurs, telles que Dr. Oetker, Hochland, Techniker Krankenkasse, Smyths Toys Superstores, Jack Wolfskin, Stage Entertainment et Amorelie.