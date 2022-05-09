FPT Software與Squirro合作提供端到端擴增智慧解決方案

越南河內--(BUSINESS WIRE)--越南首屈一指的資訊科技公司FPT Software已經與瑞士擴增智慧解決方案供應商Squirro建立合作關係。透過這次合作，兩家公司將為客戶提供由人工智慧支援的綜合企業解決方案，以充分利用資料的潛力，做出更明智的決策並推動業務成長。

FPT Software和Squirro之間的合作將為銀行和金融、醫療保健、製造業等各行各業的公司帶來價值。FPT Software將憑藉自身多樣化的產品和服務組合推動Squirro解決方案的應用，並鎖定那些希望轉型為資料驅動型組織的企業。憑藉數位諮詢經驗、快速交付能力和遍佈26個國家的業務，FPT Software可幫助Squirro強化市場地位，並在全球擴展市場推廣能力。

FPT Software全球數位轉型總監Frank Bignone表示：「FPT Software很高興簽署這項與Squirro的合作協定。Squirro富有遠見的洞察力引擎(Insight Engine)和擴增智慧解決方案使我們的終端客戶能夠快速評估他們的資訊，並從所有可用的資料來源中找到相關的洞察。」

Squirro商務長Bernd Schopp表示：「如今的競爭優勢仰賴將資料轉化為洞察力。與FPT Software聯手，我們期待將我們富有遠見的洞察力引擎與快速實施專案的能力結合起來，為企業提供加值型洞察力解決方案。憑藉一流的專案方法和與客戶團隊合作的專屬專家，Squirro與FPT Software可以發掘隱藏的洞察力，利用客戶資料的力量，協助客戶打造堅實的競爭優勢。」

越來越多的企業正在轉向認知搜尋解決方案，以便從他們掌握的資料中提取有意義和可實施的見解，推動市場的爆炸性成長。全球研究公司MarketsandMarkets的資料顯示，到2023年，全球認知服務市場的價值預計將達到152.8億美元，遠高於2018年的25.9億美元。按地區劃分的話，在預測期內，亞太地區的成長率可望最高。

Squirro憑藉其核心平臺洞察力引擎和認知搜尋解決方案，已經幫助包括渣打銀行、英格蘭銀行、Candriam或ING在內的世界一流金融公司充分利用其資料來源。2021年，該公司在Gartner洞察力引擎魔力象限中被評為遠見者，並在2021年第三季《Forrester Wave：認知搜尋》報告中被評為強勢表現者。借助Squirro的能力和自身廣泛的領域知識，FPT Software將能夠為客戶的資料驅動型轉型需求提供全面支援。

關於FPT Software

FPT Software是全球性的科技和IT服務提供者，總部位於越南，在26個國家擁有2萬2500名員工，營收超過6.325億美元。作為數位轉型的先驅，該公司在智慧工廠、數位平臺、機器人流程自動化(RPA)、人工智慧、物聯網(IoT)、雲端、擴增實境/虛擬實境(AR/VR)、商業流程外包(BPO)等領域提供世界級的服務。公司為全球700多家客戶提供服務，其中100家為《財星》全球500大企業，涉及汽車、銀行金融、物流運輸、公用事業等產業。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.fpt-software.com。

關於Squirro

Squirro將來自任何來源的資料與您的意圖和場景結合起來，在您需要的時候，協助您明智地提高決策水準！

Squirro以洞察力引擎為核心，與金融服務、保險、電信和製造等主要產業的全球組織合作。客戶包括漢高、Armacell、Ansys、英格蘭銀行、渣打銀行、ING和Candriam。

Squirro成立於2012年，目前在蘇黎世、倫敦、慕尼黑、紐約和新加坡經營業務。關於人工智慧驅動的商業洞察力的更多資訊，請造訪squirro.com。www.squirro.com

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