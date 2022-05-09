FPT Software与Squirro合作提供端到端增强智能解决方案

越南河内--(BUSINESS WIRE)--越南领先的信息技术公司FPT Software已经与瑞士增强智能解决方案供应商Squirro建立合作。通过这次合作，两家公司将为客户提供由人工智能支持的综合企业解决方案，以充分利用数据的潜力，做出更明智的决策并推动业务增长。

FPT Software和Squirro之间的合作将为银行和金融、医疗保健、制造业等各行业的公司带来价值。FPT Software将凭借自身多样化的产品和服务组合推动Squirro解决方案的应用，并瞄准那些希望转型为数据驱动型组织的企业。凭借数字咨询经验、快速交付能力和遍布26个国家的业务，FPT Software可帮助Squirro加强市场地位，并在全球范围内扩展市场推广能力。

FPT Software全球数字转型总监Frank Bignone表示：“ FPT Software很高兴签署这项与Squirro的合作协议。Squirro富有远见的洞察力引擎(Insight Engine)和增强智能解决方案使我们的终端客户能够快速评估他们的信息，并从所有可用的数据源中找到相关的洞见。”

Squirro首席商务官Bernd Schopp表示：“ 如今的竞争优势依赖于将数据转化为洞察力。与FPT Software联手，我们期待着将我们富有远见的洞察力引擎与快速实施项目的能力结合起来，为企业提供增值的洞察力解决方案。依靠一流的项目方法和与客户团队合作的敬业专家，Squirro与FPT Software可以发掘隐藏的洞察力，利用客户数据的力量，帮助客户打造坚实的竞争优势。”

越来越多的企业正在转向认知搜索解决方案，以便从他们掌握的数据中提取有意义和可实施的见解，推动市场实现爆炸性增长。全球研究公司MarketsandMarkets的数据显示，到2023年，全球认知服务市场的价值预计将达到152.8亿美元，远高于2018年的25.9亿美元。按地区划分的话，在预测期内，亚太区的增长率预计会最高。

Squirro凭借其核心平台洞察力引擎和认知搜索解决方案，已经帮助包括渣打银行、英格兰银行、Candriam或ING在内的世界领先金融公司充分利用其数据源。2021年，该公司在Gartner洞察力引擎魔力象限中被评为远见者，并在2021年第三季度《Forrester Wave：认知搜索》报告中被评为强势表现者。借助Squirro的能力和自身广泛的领域知识，FPT Software将能够为客户的数据驱动型转型需求提供全面支持。

关于FPT Software

FPT Software是一家全球性的技术和IT服务提供商，总部位于越南，在26个国家拥有2万2500名员工，营收超过6.325亿美元。作为数字化转型的先驱，该公司在智能工厂、数字平台、机器人流程自动化(RPA)、人工智能、物联网(IoT)、云、增强现实/虚拟现实(AR/VR)、商业流程外包(BPO)等领域提供世界级的服务。公司为全球700多家客户提供服务，其中100家为《财富》世界500强公司，涉及汽车、银行金融、物流运输、公用事业等行业。如需了解更多信息，请访问http://www.fpt-software.com。

关于Squirro

Squirro将来自任何来源的数据与您的意图和场景结合起来，在您需要的时候帮助您明智地提高决策水平

Squirro以洞察力引擎为核心，与金融服务、保险、电信和制造等主要行业的全球组织合作。客户包括汉高、阿乐斯、Ansys、英格兰银行、渣打银行、ING和Candriam。

Squirro成立于2012年，目前在苏黎世、伦敦、慕尼黑、纽约和新加坡运营。关于人工智能驱动的商业洞察力的更多信息可在squirro.com找到。www.squirro.com

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