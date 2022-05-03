藍洞發表產業評論：首款經FDA核准的配備FEELM技術的封閉式換彈電子煙

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--中國領先的電子煙媒體《藍洞新消費》今天發表一篇針對FDA核准的首款配備FEELM技術的封閉式換彈電子煙的產業評論。

以下是全文：

美國食品藥物管理局(FDA)於4月26日核發NJOY Ace及其煙草味注油煙彈的行銷許可。NJOY Ace是FDA核准的首款配備陶瓷芯並由FEELM出品的電子煙。FEELM是隸屬於思摩爾(SMOORE)的霧化科技旗艦品牌。

NJOY自2009年起與思摩爾合作，並於2018年推出由全球首款含金屬膜的黑色陶瓷霧化線圈 FEELM inside 提供動力的NJOY Ace。NJOY Ace是FDA核准的首款陶瓷芯電子煙和換彈電子煙，其獲准發售充分展示了FEELM陶瓷芯的減害潛力。FDA表示，NJOY Ace獲准發售的依據是「化學檢測足以確定此類產品的氣溶膠中總體有害和潛在有害成分(HPHC)水準低於燃燒產生的香煙煙霧」。

按照PMTA要求，思摩爾建立了完善的分析檢測和安全性評估體系，包括電子煙業首家企業毒理學實驗室，該實驗室透過細胞毒性檢測，探索接觸電子煙霧對健康的影響，評估活細胞對電子煙霧不同成分的反應。公司同時制定了第三代內部安全性標準思摩爾3.0，其涵蓋所有的 PMTA檢測和FDA列出的HPHC（有害和潛在有害成分）。

思摩爾分析檢測與安全性評估中心主任龍博士表示：「PMTA的原則是科學系統地支援電子煙產品的減害性能，並表明其在保護公眾健康(APPH)方面是合適的。製造商必須展示其產品具有改變成人吸煙者的潛力，同時防止青少年和非吸煙者對尼古丁上癮。」這或可解釋FDA核准的所有電子煙產品均為煙草味，而流行口味產品均已收到行銷禁令。這說明電子煙製造商應專注於模擬煙草口味並提高減害性能，以便按照PMTA途徑得到法規核准。

尼爾森(Nielsen)的資料顯示，截至2022年4月9日的兩周內，Vuse已超越Juul，以35%的市占率成為美國銷量第一的電子煙。其旗艦產品Vuse Alto也配備FEELM陶瓷芯。NJOY是美國該行業第三大商家，市占率約3.1%。此外，一位聯邦法官已要求FDA提供主流電子煙品牌提交的PMTA進度報告。預計更多主流電子煙品牌，例如Vuse和Juul，將很快收到各自的FDA狀態報告。

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