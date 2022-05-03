蓝洞发表行业评论：首款经FDA批准的配备FEELM技术 的封闭式换弹电子烟

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--中国领先的电子烟媒体《蓝洞新消费》今天发表一篇针对FDA批准的首款配备FEELM技术的封闭式换弹电子烟的行业评论。

以下是全文：

美国食品药品管理局(FDA)于4月26日签发NJOY Ace及其烟草味注油烟弹的营销许可。NJOY Ace是FDA批准的首款配备陶瓷芯并由FEELM出品的电子烟。FEELM是隶属于思摩尔(SMOORE)的雾化科技旗舰品牌。

NJOY自2009年起与思摩尔合作，并于2018年推出由全球首款带金属膜的黑色陶瓷雾化线圈 FEELM inside 提供动力的NJOY Ace。NJOY Ace是FDA批准的首款陶瓷芯电子烟和换弹电子烟，其获准发售充分展示了FEELM陶瓷芯的减害潜力。FDA表示，NJOY Ace获准发售的依据是“化学检测足以确定此类产品的气溶胶中总体有害和潜在有害成分(HPHC)水平低于燃烧产生的香烟烟雾”。

按PMTA要求，思摩尔建立了完善的分析检测和安全性评估体系，包括电子烟行业首家企业毒理学实验室，该实验室通过细胞毒性检测，探索接触电子烟雾对健康的影响，评估活细胞对电子烟雾不同成分的反应。公司同时制定了第三代内部安全性标准思摩尔3.0，其涵盖所有的 PMTA检测和FDA列出的HPHC（有害和潜在有害成分）。

思摩尔分析检测与安全性评估中心主任龙博士表示：“PMTA的原则是科学系统地支持电子烟产品的减害性能，并表明其在保护公众健康(APPH)方面是合适的。制造商必须展示其产品具有改变成人吸烟者的潜力，同时防止青少年和非吸烟者对尼古丁上瘾。”这或可解释FDA批准的所有电子烟产品均为烟草味，而流行口味产品均已收到营销禁令。这说明电子烟制造商应专注于模拟烟草口味并提高减害性能，以便按PMTA途径得到监管获准。

尼尔森的数据显示，截至2022年4月9日的两周内，Vuse已超越Juul，以35%的市场份额成为美国销量第一的电子烟。其旗舰产品Vuse Alto也配备FEELM陶瓷芯。NJOY是美国该行业第三大商家，市场份额约3.1%。此外，一位联邦法官已要求FDA提供主流电子烟品牌提交的PMTA进度报告。预计更多主流电子烟品牌，例如Vuse和Juul，将很快收到各自的FDA状态报告。

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