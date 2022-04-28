小馬智行獲准在北京向公眾提供無人自動駕駛計程車服務

加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的自動駕駛技術公司小馬智行(Pony.ai)今天宣布，中國北京市民將首次體驗無人自動駕駛計程車。小馬智行是獲得北京市政府許可並在北京東南部提供無人駕駛服務的兩家自動駕駛計程車營運商之一。(2021年10月以來，小馬智行已經獲得了無人駕駛測試的許可，但不載客）。為了確保這一試點專案的安全，一名小馬智行的安全主管將坐在前排乘客座位上。新專案對乘客是免費的，是對現有測試專案的補充。在現有測試專案中，小馬智行可以向公眾提供收費的自動駕駛計程車服務，並保留一名安全司機監控車況。

小馬智行現已獲准在北京亦莊試驗區域60平方公里（23.1平方英里）的範圍內向公眾提供無人自動駕駛計程車乘坐服務，比之前20平方公里無人駕駛測試區的營運面積增加了兩倍。該地區約30萬居民現在可以在上午9點至下午5點使用PonyPilot+應用程式預約小馬智行自動駕駛計程車。數百個接送客地點包括公共設施，如地鐵站、公園和體育場，以及中央商業中心和住宅區。

小馬智行共同創辦人兼執行長彭軍表示：「小馬智行獲准在北京經營無人自動駕駛計程車，是小馬智行的無人自動駕駛計程車由內部測試向服務大眾過渡的一個重要里程碑 。」

為了獲得該無人駕駛許可，小馬智行通過了嚴格的安全測試規範和標準，包括：無保護左轉彎的無人駕駛導航、臨時施工區、霧霾、大雨和大雪天氣、已行駛里程和接單數量。

小馬智行共同創辦人兼技術長樓天成表示：「自推出無人駕駛測試以來，小馬智行透過成功處理各種極端和複雜的場景，展示了我們系統的技術品質。這源於我們對無人駕駛場景進行多次技術驗證和反覆運算，並改進系統備援設計、遠端協助平臺開發和車隊經營管理。」

2021年10月，小馬智行獲准在北京進行不載客的無人駕駛測試，2021年11月，小馬智行成為在北京首次提供自動駕駛計程車收費服務的兩家自動駕駛公司之一。小馬智行於2021年6月在廣州開始進行無人駕駛測試，最近成為中國第一家也是唯一一家獲得計程車牌照的自動駕駛公司。這張廣州牌照正式批准小馬智行自動駕駛車輛作為計程車營運，這是自動駕駛計程車在中國商業化的一個里程碑。截至2022年4月，小馬智行的自動駕駛車輛在全球已經行駛了超過1100萬（680萬英里）的實際自動駕駛公里數，其中包括超過20萬（12.4萬英里）的無人駕駛公里數。

關於小馬智行

領先的全球自動駕駛技術公司小馬智行(Pony.ai)致力於自動駕駛的宏偉願景。我們致力於為全世界帶來安全、永續和無障礙的運輸方式。我們相信，自動駕駛技術可以使道路對旅行者更加安全。小馬智行成立於2016年底，一直在全球快速擴展的營運網站中引領自動駕駛技術和服務的拓展。小馬智行已與豐田、中國第一汽車集團、廣州汽車集團等領先的OEM廠商建立合作關係。

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