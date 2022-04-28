小马智行获批在北京向公众提供无人自动驾驶出租车服务

加州弗里蒙特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的自动驾驶技术公司小马智行(Pony.ai)今天宣布，中国北京市民将首次体验无人自动驾驶出租车。小马智行是获得北京市政府许可并在北京东南部提供无人驾驶服务的两家自动驾驶出租车运营商之一。(2021年10月以来，小马智行已经获得了无人驾驶测试的许可，但不载客）。为了确保这一试点项目的安全，一名小马智行的安全主管将坐在前排乘客座位上。新项目对乘客是免费的，是对现有测试项目的补充。在现有测试项目中，小马智行可以向公众提供收费的自动驾驶出租车服务，并保留一名安全司机监控车况。

小马智行现已获准在北京亦庄试验区域60平方公里（23.1平方英里）的范围内向公众提供无人自动驾驶出租车乘坐服务，比之前20平方公里无人驾驶测试区的运营面积增加了两倍。该地区约30万居民现在可以在上午9点至下午5点使用PonyPilot+应用程序预约小马智行自动驾驶出租车。数百个接送客地点包括公共设施，如地铁站、公园和体育场，以及中央商业中心和住宅区。

小马智行联合创始人兼首席执行官彭军表示：“ 小马智行获准在北京运营无人自动驾驶出租车，是小马智行的无人自动驾驶出租车由内部测试向服务大众过渡的一个重要里程碑 。”

为了获得该无人驾驶许可，小马智行通过了严格的安全测试规范和标准，包括：无保护左转弯的无人驾驶导航、临时施工区、雾霾、大雨和大雪天气、已行驶里程和接单数量。

小马智行联合创始人兼首席技术官楼天成表示：“ 自推出无人驾驶测试以来，小马智行通过成功处理各种极端和复杂的场景，展示了我们系统的技术质量。这源于我们对无人驾驶场景进行多次技术验证和迭代，并改进系统冗余设计、远程协助平台开发和车队运营管理。”

2021年10月，小马智行获准在北京进行不载客的无人驾驶测试，2021年11月，小马智行成为在北京首次提供自动驾驶出租车收费服务的两家自动驾驶公司之一。小马智行于2021年6月在广州开始进行无人驾驶测试，最近成为中国第一家也是唯一一家获得出租车牌照的自动驾驶公司。这张广州牌照正式批准小马智行自动驾驶车辆作为出租车运营，这是自动驾驶出租车在中国商业化的一个里程碑。截至2022年4月，小马智行的自动驾驶车辆在全球范围内已经行驶了超过1100万（680万英里）的实际自动驾驶公里数，其中包括超过20万（12.4万英里）的无人驾驶公里数。

关于小马智行

领先的全球自动驾驶技术公司小马智行(“Pony.ai”)致力于自动驾驶的宏伟愿景。我们致力于为全世界带来安全、可持续和无障碍的出行方式。我们相信，自动驾驶技术可以使道路对旅行者更加安全。小马智行成立于2016年底，一直在全球快速扩展的运营站点中引领自动驾驶技术和服务的拓展。小马智行已与丰田、一汽、广汽等领先的OEM厂商建立合作关系。

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