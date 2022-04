Air Liquide renforce sa présence en Egypte avec un nouvel investissement

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et EZZ Steel, l'un des principaux producteurs d'acier au Moyen-Orient et en Afrique, ont conclu un contrat de long terme pour la fourniture de gaz industriels à la nouvelle usine d'EZZ à Ain Sokhna, à l'est du Caire, en Egypte. Air Liquide Egypt va investir environ 80 millions de dollars américains dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) afin de répondre aux besoins d'EZZ sur la durée du contrat, ainsi qu’à ceux d’autres clients présents sur ce bassin industriel.

Avec une capacité de production d’oxygène de 770 tonnes par jour, cette ASU permettra à Air Liquide d’accompagner le développement de la zone d'Ain Sokhna, l'un des principaux bassins d'industrie lourde du pays, au sein de la Zone Économique du Canal de Suez. Air Liquide va également étendre son réseau de canalisations à Sokhna afin de relier la future usine aux 4 autres unités de séparation des gaz de l’air que le Groupe y exploite déjà, ce qui contribuera à une plus grande fiabilité de l’approvisionnement.

En ligne avec l’objectif de neutralité carbone d'Air Liquide à horizon 2050, le projet intègre une feuille de route intégrant de l’approvisionnement en énergie renouvelable pour réduire les émissions de CO2.

Pascal Vinet, Directeur de la Société et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide supervisant les activités Europe Industries, a déclaré : « Nous sommes fiers de collaborer avec EZZ Steel et d’accompagner la croissance de l'industrie sidérurgique égyptienne en participant à la création d’un des plus grand bassins industriels dans le pays. Notre investissement dans cette nouvelle unité de production et dans le réseau de canalisations renforcera les infrastructures d'Air Liquide, pour répondre à la demande croissante en gaz industriels de nos clients. »

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 75 pays avec 66 400 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,8 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable - avec au cœur de sa stratégie, un engagement marqué en faveur du climat et de la transition énergétique. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 23 milliards d’euros en 2021. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

