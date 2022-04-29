Energy Vault與印度首屈一指的電力企業NTPC就重力儲能技術簽訂諒解備忘錄

瑞士盧加諾、加州西湖村和新德里--(BUSINESS WIRE)--電網級永續儲能解決方案領導者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS)（簡稱“Energy Vault”）今天宣佈，該公司與印度首屈一指的電力企業NTPC Limited (NSE India: NTPC, BSE: 532555)簽訂諒解備忘錄(MOU)。

該諒解備忘錄旨在推進雙方合作並正式確立長期策略性夥伴關係，根據聯合可行性研究的結果來部署Energy Vault EVx™重力儲能技術和軟體解決方案。該技術能夠對煤灰進行資源化利用，用於製造Energy Vault重力儲能系統的複合塊。

Energy Vault董事長、共同創辦人兼執行長Robert Piconi表示：「我們很高興能夠與NTPC合作，幫助這家印度首屈一指的電力企業向潔淨能源轉型。Energy Vault的使命是實現能源的永續利用和脫碳化，而此次達成的諒解備忘錄，代表我們朝著進軍全球最大能源市場的目標又邁進了一步。今年稍早，在我們成為上市公司之後，我們曾宣佈將把業務擴展至各大洲，而本次與NTPC的合作正是植基於此。」

NTPC董事長兼董事總經理Gurdeep Singh表示：「作為大型綜合發電商，NTPC必須擁有多樣化的潔淨能源產品組合來推動印度經濟脫碳。為了率先達成印度的能源轉型目標，我們已提高再生能源增產目標，並專注於發展太陽能、風能、RTC和混合能源發電專案以達成這一目標。與Energy Vault的合作將幫助NTPC透過永續途徑推進能源轉型，比如利用煤灰製造儲能複合塊。因此，本次合作也將促進循環經濟的發展。」

關於Energy Vault

Energy Vault致力於開發和部署統包式永續儲能解決方案，旨在推動全球公用事業規模的儲能轉型，在維持電網韌性的同時實現脫碳。其專有的能源管理系統和最佳化軟體套組相容於各種技術，能夠協調各種發電和儲能資源，幫助電力公司、獨立發電商和大型工業能源用戶大幅削減能源均化成本，同時確保電力品質和電網可靠性。Energy Vault EVx™重力儲能系統採用環保原材料並整合廢棄物予以再利用，在促進世界向循環經濟轉變的同時，加快客戶的潔淨能源轉型。如需更多資訊，請造訪：www.energyvault.com。

關於NTPC

NTPC是印度的上市公司，在整個發電價值鏈中佔有重要地位，同時也是印度首屈一指的發電企業。NTPC目前的總裝機容量為68.96GW，計畫到2032年達到130GW的總裝機容量，其中再生能源發電裝機容量將達到60GW。到2032年，NTPC的非化石燃料發電容量預計將追平甚至超過火力發電容量。此外，NTPC正在探索綠色能源解決方案的相關機會，包括能源儲存、電動運輸、生質燃料混燒和減少化石燃料發電廠的硫氧化物和氮氧化物排放。同時，NTPC也在探索綠色氫能、垃圾燃料以及碳捕集和利用(CCU)等技術，其在這些領域的現場示範專案也居於領先地位。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些表述不是歷史事實，而屬於《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」條款之下的「前瞻性陳述 」。前瞻性陳述通常採用諸如「相信 」、「可能 」、「將 」、「估計 」、「繼續 」、「預計 」、「打算 」、「期望 」、「應該 」、「會 」、「計畫」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「未來 」、「展望 」、「旨在 」，以及類似預測或表明未來事件或趨勢或非歷史事實的字眼。這些前瞻性陳述包括但不限於Energy Vault業務推出的相關預期和時機以及部署時機，包括與本新聞稿所公佈專案有關的預期和時機。

這些陳述根據各種假設（無論在本新聞稿中指明與否）以及Energy Vault管理層目前的預期，並非對實際業績的預測。做出這些前瞻性陳述只是為了說明問題，並無意使其成為且投資者也不得將其作為對事實或可能性的擔保、保證、預測或明確陳述。實際發生的事件和情況很難或不可能預測，並將與假設有所不同。許多實際發生的事件和情況是Energy Vault無法控制的。

這些前瞻性陳述受多種風險和不確定性的影響，包括：國內外業務、市場、金融、政治和法律狀況的變化；與Energy Vault業務推出和預期業務里程碑（包括本新聞稿所公佈的專案）的達成時機有關的風險；與聯合可行性研究有關的風險；與Energy Vault的客戶無法或不願意履行銷售協議有關的風險；與Energy Vault業績和EVS可用性相關的風險；對再生能源的需求；Energy Vault促使其解決方案商業化並銷售的能力；與潛在客戶談判達成最終合約的能力；競爭對手技術的影響；獲得足夠材料供應的能力；預期外成本；新冠疫情的影響；全球經濟狀況；符合安裝時間進度的能力；施工和許可延遲以及相關成本增加；競爭對手對Energy Vault未來業務的影響；Energy Vault在2022年2月14日遞交並於3月31日修訂的Form 8-K《現狀報告》「風險因素」項下指出的因素，以及Energy Vault已遞交或將遞交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件中討論的風險因素。

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