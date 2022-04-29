Energy Vault与印度首屈一指的电力企业NTPC签订谅解备忘录，就基于重力的储能技术推进合作

瑞士卢加诺、加州西湖村和新德里--(BUSINESS WIRE)--电网级可持续储能解决方案领导者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS)（简称“Energy Vault”）今天宣布，该公司与印度首屈一指的电力企业NTPC Limited (NSE India: NTPC, BSE: 532555)签订了谅解备忘录(MOU)。

该谅解备忘录旨在推进双方合作并正式确立长期战略伙伴关系，根据联合可行性研究的结果部署Energy Vault EVx™基于重力的储能技术和软件解决方案。该技术能够对煤灰进行资源化利用，用于制造Energy Vault基于重力的储能系统的复合块。

Energy Vault董事长、联合创始人兼首席执行官Robert Piconi表示：“我们很高兴能够同NTPC合作，帮助这家印度首屈一指的电力企业向清洁能源转型。Energy Vault的使命是实现能源的可持续利用和脱碳化，而此次达成的谅解备忘录，标志着我们朝着进军全球最大能源市场的目标又迈进了一步。今年早些时候，在我们成为了上市公司之后，我们曾宣布将把业务扩展至各个大洲，而本次与NTPC的合作正是在这一基础上实现的。”

NTPC董事长兼董事总经理Gurdeep Singh表示：“作为大型综合发电商，NTPC必须拥有多样化的清洁能源产品组合来推动印度经济脱碳。为带头实现印度的能源转型目标，我们已提高可再生能源增产目标，并为实现这一目标而重点发展太阳能、风能、RTC和混合能源发电项目。与Energy Vault的合作将帮助NTPC通过可持续途径推进能源转型，比如利用煤灰制造储能复合块。因此，本次合作也将促进循环经济发展。”

关于Energy Vault

Energy Vault致力于开发和部署统包式可持续储能解决方案，旨在推动全球公用事业规模的储能转型，在维持电网弹性的同时实现能源脱碳。其专有的能源管理系统和优化软件套件兼容各种技术，能够协调各种发电和储能资源，帮助电力公司、独立发电商和大型工业能源用户大幅削减平准化能源成本，同时确保电力质量和电网可靠性。Energy Vault EVx™基于重力的储能系统采用环保原材料并资源化再利用废弃物，在促进世界向循环经济转变的同时加快客户的清洁能源转型。如需获取更多信息，请访问：www.energyvault.com。

关于NTPC

NTPC是一家印度上市公司，在整个发电价值链中占有重要地位，同时也是印度首屈一指的发电企业。NTPC目前的总装机容量为68.96GW，计划到2032年实现130GW的总装机容量，其中可再生能源发电装机容量将达到60GW。到2032年，NTPC基于非化石燃料的发电容量预计将追平甚至超过火电容量。此外，NTPC正在探索绿色能源解决方案的相关机会，包括能源存储、电动交通、生物质共燃和减少化石燃料发电厂的硫氧化物和氮氧化物排放。同时，NTPC也在探索绿色氢能、垃圾燃料以及碳捕获和利用(CCU)等技术，其在这些领域开展的现场示范项目也处于领先地位。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些表述不是历史事实，而属于《1995年美国私人证券诉讼改革法案》“安全港”条款之下的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述通常采用诸如“相信”、“可能”、“将”、“估计”、“继续”、“预计”、“打算”、“期望”、“应该”、“会”、“计划"、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”、“旨在”以及类似预测或表明未来事件或趋势或非历史事实的字眼。这些前瞻性陈述包括但不限于Energy Vault业务推出的相关预期和时机以及部署时机，包括与本新闻稿所公布项目有关的预期和时机。

这些陈述基于各种假设（无论在本新闻稿中指明与否）以及Energy Vault管理层目前的预期，并非对实际业绩的预测。做出这些前瞻性陈述只是为了说明问题，并无意于使其成为，且投资者也不得将其作为，对事实或可能性的担保、保证、预测或明确陈述。实际发生的事件和情况很难或不可能预测，并将与假设有所不同。许多实际发生的事件和情况是Energy Vault无法控制的。

这些前瞻性陈述受多种风险和不确定性的影响，包括：国内外业务、市场、金融、政治和法律条件的变化；与Energy Vault业务推出和预期业务里程碑（包括本新闻稿所公布的项目）的实现时机有关的风险；与联合可行性研究有关的风险；与Energy Vault的客户无法或不愿意履行销售协议有关的风险；与Energy Vault业绩和EVS可用性相关的风险；对可再生能源的需求；Energy Vault商业化并销售其解决方案的能力；与潜在客户谈判达成最终合同的能力；竞争对手技术的影响；获得足够材料供应的能力；预期外成本；新冠疫情的影响；全球经济状况；满足安装时间进度的能力；施工和许可延迟以及相关成本增加；竞争对手对Energy Vault未来业务的影响；Energy Vault在2022年2月14日提交并于3月31日修订的Form 8-K《当前报告》“风险因素”条目中识别的因素，以及Energy Vault已提交或将提交给美国证券交易委员会(SEC)的其他文件中讨论的风险因素。

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