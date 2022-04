Energy Vault e NTPC, a Maior Concessionária de Energia da Índia, Assinam Memorando de Entendimento para Tecnologia de Armazenamento de Energia Baseada em Gravidade

LUGANO, Suíça & WESTLAKE VILLAGE, Califórnia & NOVA DELI--(BUSINESS WIRE)--A Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV, NRGV WS) ("Energy Vault"), líder em soluções sustentáveis de armazenamento de energia em escala de rede, anunciou hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) com a NTPC Limited (NSE Índia: NTPC, BSE: 532555), a maior concessionária de geração de energia na Índia.

O objetivo do MOU é cooperar e formalizar uma parceria estratégica a longo prazo para implantar a tecnologia de armazenamento de energia baseada em gravidade EVx™ da Energy Vault e soluções de software com base no resultado de um estudo de viabilidade conjunto. A tecnologia também oferece o uso benéfico de cinzas de carvão para fabricar blocos compostos para o sistema de armazenamento de energia baseado em gravidade da Energy Vault.

"Estamos animados em fazer parceria com a NTPC e apoiar a maior concessionária de energia da Índia em sua transição para energia limpa", disse Robert Piconi, Presidente, Cofundador e Diretor Executivo da Energy Vault. "A missão da Energy Vault é tornar uma realidade a energia sustentável e livre de carbono, sendo que este anúncio marca mais um avanço rumo a esta meta com a expansão a um dos maiores mercados mundiais de energia. Nossa cooperação com a NTPC se baseia em expansões comerciais anunciadas previamente em diversos continentes, à medida que fazemos a transição a uma empresa pública no início deste ano."

Gurdeep Singh, Presidente e Diretor Geral da NTPC disse: "Como um grande produtor de energia integrado, é essencial que a NTPC tenha um portfólio diversificado de energia limpa para descarbonizar a economia da Índia. Aperfeiçoamos nossos alvos de adição de capacidade renovável para liderar as metas de transição energética da Índia e estamos nos concentrando em projetos solares, eólicos, RTC e híbridos para alcançar os objetivos. A cooperação com a Energy Vault ajudará a NTPC a promover suas metas de transição energética mediante uma abordagem sustentável pelo uso de cinzas de carvão para fabricar blocos compostos. Assim, esta cooperação também promoverá uma economia circular."

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault desenvolve e implanta soluções de armazenamento de energia sustentável prontas para uso, concebidas para transformar a abordagem mundial de armazenamento de energia em grande escala para obter a descarbonização, mantendo a resiliência da rede. O pacote de software de otimização e sistema de gerenciamento de energia proprietário da empresa é agnóstico em tecnologia em sua capacidade de orquestrar vários recursos de geração e armazenamento de energia para ajudar concessionárias, produtores independentes de energia e grandes usuários de energia industrial a reduzir significativamente seu custo nivelado de energia, enquanto mantém a qualidade da energia e a confiabilidade da rede. O sistema de armazenamento de energia baseado em gravidade EVx™ da Energy Vault usa materiais ecologicamente corretos com a capacidade de integrar materiais residuais para reutilização benéfica. A Energy Vault vem facilitando a mudança a uma economia circular enquanto acelera a transição de energia limpa para seus clientes. Para mais informação, acesse: www.energyvault.com

Sobre a NTPC

A NTPC, uma empresa de capital aberto na Índia, tem uma presença significativa em toda a cadeia de valor da geração de energia, sendo a maior empresa de geração de energia da Índia. A capacidade total instalada da NTPC é de 68,96 GW com planos para uma capacidade total instalada de 130 GW até 2032, o que incluiria uma capacidade de energia renovável de 60 GW. Até 2032, é esperado que a capacidade de geração baseada em combustível não fóssil seja equivalente ou superior à capacidade térmica da NTPC. Além disto, a NTPC vem explorando oportunidades em soluções de energia ecológica, incluindo armazenamento de energia, mobilidade elétrica, combustão conjunta de biomassa e redução de SOx e NOx de usinas de energia baseadas em combustível fóssil. A NTPC também está explorando as tecnologias Green Hydrogen, Waste-to-Fuel e Carbon Capture and Utilization (CCU), sendo que projetos de demonstração em campo nestas áreas também estão em estágio avançado.

Declarações Prospectivas

Certas declarações incluídas neste comunicado de imprensa, que não são fatos históricos, são declarações prospectivas para fins das disposições de porto seguro sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Em geral, as declarações prospectivas são acompanhadas por palavras como "acredita", "pode", "irá", "estima", "continua", "antecipa", "pretende", "espera", "deveria", "iria", "planeja", "prevê", "potencial", "parece", "busca", "futuro", "perspectiva", "concebido" e expressões similares que predizem ou indicam eventos ou tendências futuras ou que não são declarações de assuntos históricos. Estas declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, expectativas e prazos referentes ao lançamento de negócios da Energy Vault e no momento das implantações, inclusive quanto ao projeto anunciado neste comunicado à imprensa.

Estas declarações estão baseadas em várias suposições, identificadas ou não neste comunicado à imprensa, e nas expectativas atuais da administração da Energy Vault, não sendo previsões de desempenho real. Estas declarações prospectivas são fornecidas apenas para fins ilustrativos e não se destinam a servir como, nem devem ser consideradas por um investidor como uma garantia, uma segurança, uma previsão ou uma declaração definitiva de fato ou probabilidade. Eventos e circunstâncias reais são difíceis ou impossíveis de prever e diferem das suposições. Muitos eventos e circunstâncias reais estão além do controle da Energy Vault.

Estas declarações prospectivas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, incluindo mudanças nas condições comerciais, de mercado, financeiras, políticas e legais, domésticas e estrangeiras; riscos referentes ao lançamento de negócios da Energy Vault e ao cronograma dos marcos comerciais esperados, incluindo o projeto anunciado neste comunicado à imprensa; riscos referentes ao estudo de viabilidade conjunto; riscos referentes à incapacidade ou ausência de vontade dos clientes da Energy Vault em cumprir contratos de vendas; riscos referentes ao desempenho e disponibilidade de EVS da Energy Vault; demanda por energia renovável; capacidade da Energy Vault de comercializar e vender sua solução; capacidade de negociar acordos contratuais definitivos com potenciais clientes; impacto de tecnologias competitivas; capacidade de obter suprimento suficiente de materiais; custos imprevistos; impacto da Covid-19; condições econômicas mundiais; capacidade de cumprir cronogramas de instalação; atrasos na construção e licenciamento e aumentos de custos relacionados; efeitos da concorrência em negócios futuros da Energy Vault; e fatores identificados no título "Fatores de Risco" no Relatório Atual no Formulário 8-K apresentado pela Energy Vault em 14 de fevereiro de 2022, alterado em 31 de março de 2022, e outros documentos da Energy Vault apresentados ou a serem apresentados à SEC.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.