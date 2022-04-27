杜拜黃金市場擴展區即將迎接全球遊客，鞏固「世界珠寶之都」美譽

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--一流的房地產開發和管理商、杜拜投資公司全資子公司Ithra Dubai欣然宣佈，杜拜黃金市場擴展區(GSE)隆重開幕。Ithra Dubai和杜拜珠寶集團的主要代表出席了開幕典禮。首屆慶典活動將持續到5月8日，期間將舉辦一系列精彩刺激的娛樂和促銷活動，營造出全家人都能享受的節日氛圍。

杜拜黃金市場擴展區將使杜拜歷史悠久的商業中心重新煥發活力，並重新鑄造杜拜的「黃金之城」聲譽，提供更優質的購物和貿易體驗。GSE將成為德伊勒升級改造專案(Deira Enrichment Project）中的一顆璀璨明珠。該專案將建造可供居住、商業、商務和休閒用途的現代綜合社區，擁有連接德伊勒和杜拜市中心的交通樞紐，為到訪該區域提供極大的便利。

杜拜黃金市場擴展區保持原有市集的魅力和文化特色，同時增添了更多現代都市體驗，有林蔭人行道、優越的設施（如工作室和共同工作空間）、帶棚停車場、餐廳、附近的海濱長廊和一系列酒店，可迎合居民、企業家和世界各地遊客的需求。

在295家商店中，有超過50個珠寶品牌已經在非正式營業期間開業；而在盛大開幕期間，將有更多的品牌和特色餐館入駐。

Ithra Dubai董事兼執行長Issam Galadari先生表示：「黃金市場擴展區是杜拜悠久貿易歷史遺產的延續，我們很自豪能參與其中。改造專案將進一步提升這個具有重要歷史意義的地區，以便接待數量日益增長的遊客，同時提供更為豐富的體驗。擴展區位於杜拜原來的貿易中心，將成為杜拜的頂級文化景點和世界珠寶目的地，並重振杜拜『黃金之城』的稱號。」

在杜拜2040年城市整體規劃指引下，該占地1,181,025平方英尺的開發專案將對酋長國的豐富歷史遺產進行現代化改造，支撐貿易、旅遊業和經濟成長，為杜拜的美好未來提供保障。

關於德伊勒升級改造專案和黃金市場擴展區：

德伊勒升級改造專案集住宅、零售和酒店服務於一體，將在保留杜拜文化特色的同時，復興杜拜的歷史商業中心。

德伊勒地區是杜拜貿易遺產的基石，擁有豐富的文化、歷史和傳統。在這裡，古老和現代的社區交織出多彩多姿的畫卷，透過俯瞰杜拜灣的公寓和德伊勒市集的擴展區，該開發專案將在原有遺產基礎上完成進一步的升級改造。

占地1,181,025平方英尺的新黃金市場擴展區將擁有超過295個零售攤位、255,000平方英尺的辦公空間，以及468戶高品質住宅。

*來源：AETOSWire

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