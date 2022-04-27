迪拜黄金市场扩展区即将迎来全球游客，巩固“世界珠宝之都”美誉

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的房地产开发和管理商、迪拜投资公司全资子公司Ithra Dubai欣然宣布，迪拜黄金市场扩展区(GSE)隆重开业。Ithra Dubai和迪拜珠宝集团的主要代表出席了开幕式。首届庆典活动将持续到5月8日，期间将举办一系列精彩刺激的娱乐和促销活动，营造出全家人都能享受的节日氛围。

迪拜黄金市场扩展区将使迪拜历史悠久的商业中心重新焕发活力，并重新铸造迪拜作为黄金之城的声誉，提供更加优质的购物和贸易体验。GSE将成为德伊勒升级改造项目(Deira Enrichment Project）中的一颗璀璨明珠。该项目将打造一个面向居住、商业、商务和休闲的现代综合社区，拥有一个连接德伊勒和迪拜市中心的交通枢纽，为到访该区域提供了极大的便利。

迪拜黄金市场扩展区保持了原有市集的魅力和文化特色，同时增添了更多现代都市体验，有林荫人行道、优越的设施（如工作室和联合办公空间）、带棚停车场、餐厅、附近的海滨长廊和一系列酒店，可满足居民、企业家和世界各地游客的需求。

在295家商店中，有超过50个珠宝品牌已经在试营业期间开业；而在盛大开业期间，将有更多的品牌和特色餐馆入驻。

Ithra Dubai董事兼首席执行官Issam Galadari先生表示：“黄金市场扩展区是迪拜悠久贸易历史遗产的延续，我们很自豪能参与其中。改造项目将进一步提升这个具有重要历史意义的地区，以便接待数量日益增长的游客，同时提供更为丰富的体验。扩展区位于迪拜原来的贸易中心，将成为迪拜的顶级文化景点和世界珠宝目的地，并重振迪拜“黄金之城”的称号。”

在迪拜2040年城市总体规划指引下，该占地1,181,025平方英尺的开发项目将对酋长国的丰富历史遗产进行现代化改造，支持贸易、旅游业和经济增长，为迪拜的美好未来提供保障。

关于德伊勒升级改造项目和黄金市场扩展区：

德伊勒升级改造项目集住宅、零售和酒店服务于一体，将在保留迪拜文化特色的同时复兴迪拜的历史商业中心。

德伊勒地区是迪拜贸易遗产的基石，拥有丰富的文化、历史和传统。在这里，古老和现代的社区交织出一幅多彩的画卷，通过俯瞰迪拜湾的公寓和德伊勒市集的扩展区，该开发项目将在原有遗产基础上完成进一步的升级改造。

占地1,181,025平方英尺的新黄金市场扩展区将拥有超过295个零售摊位，255,000平方英尺的办公空间，以及468套高品质住宅。

*来源：AETOSWire

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