O Gold Souk Extension está pronto para receber o mundo, coroando Dubai como destino mundial das joias

The Dubai Gold Souk Extension is a welcome addition to Deira (Video: AETOSWire)

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A Ithra Dubai, importante desenvolvedora e administradora imobiliária, de propriedade integral da Investment Corporation of Dubai, tem o prazer de anunciar a inauguração do Dubai Gold Souk Extension (GSE). A cerimônia de abertura contou com a presença de importantes representantes da Ithra Dubai e do Dubai Jewellery Group. Uma celebração de inauguração com uma seleção de ouro de entretenimento, ativações e promoções acontecerá até 8 de maio, criando uma atmosfera festiva que entreterá a família inteira.

O Dubai Gold Souk Extension rejuvenescerá o centro histórico do comércio de Dubai e reavivará a reputação de Dubai como a Cidade do Ouro, oferecendo uma experiência superior de compras e comércio. O GSE será a “joia” do Deira Enrichment Project, uma moderna comunidade de uso misto desenvolvida para abrigar residências, empresas, comércio e lazer, que conta com um centro de transporte que conecta Deira ao coração de Dubai e garante uma melhor acessibilidade ao projeto.

O Dubai Gold Souk Extension preserva o charme e as características culturais do mercado original, mas oferece uma experiência mais urbana com passarelas sombreadas, instalações superiores que incluem espaços para workshops e coworking, estacionamento coberto, restaurantes, uma avenida próxima com orla, e hotéis diversos; atendendo residentes, empresários e turistas do mundo inteiro.

Das 295 lojas, mais de 50 joalherias estrearam na pré-inauguração e outras lojas e restaurantes especializados estão se preparando para a inauguração geral.

Issam Galadari, administrador e diretor executivo da Ithra Dubai, disse: “O Gold Souk Extension é um tributo ao legado de comércio de Dubai, e temos orgulho de fazer parte disso. O significado histórico dessa área foi reavivado para oferecer uma experiência mais rica, acomodando ao mesmo tempo o crescente número de visitantes. Localizado no centro comercial original de Dubai, ele será uma das principais atrações culturais de Dubai e o destino mundial para joias, revitalizando o apelido de Dubai: a Cidade do Ouro.”

Em consonância com o Plano Diretor Urbano 2040 de Dubai, esse empreendimento de 1.181.025 pés2 transformará o legado do Emirado em realidade moderna, apoiando o comércio, turismo e o crescimento para garantir um futuro dourado.

Sobre o Deira Enrichment Project e o Gold Souk Extension:

Combinando ofertas residenciais, de varejo e hospitalidade, o Deira Enrichment Project rejuvenescerá o centro histórico do comércio de Dubai sem abrir mão de suas características culturais.

Deira é o pilar do legado comercial de Dubai; um lugar rico em cultura, história e tradição. De apartamentos com vista para The Creek a uma extensão do Deira Souk, o empreendimento dará nova vida à rica tapeçaria tecida pelas comunidades do passado e do presente.

Cobrindo uma área bruta de 1.181.025 pés2, o novo Gold Souk Extension abrigará mais de 295 lojas de varejo, 255.000 pés2 de espaço para escritórios e 468 residências de alto padrão.

*Fonte: AETOSWire

