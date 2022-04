L'extension du Gold Souk est prête à accueillir le monde, couronnant Dubaï comme la destination mondiale de la joaillerie

The Dubai Gold Souk Extension is a welcome addition to Deira (Video: AETOSWire)

Dubaï, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Ithra Dubai, l'un des promoteurs et gestionnaires immobiliers pionniers, entièrement détenu par Investment Corporation of Dubai, a le plaisir d'annoncer l’inauguration officielle de l'extension du Gold Souk à Dubaï. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de représentants clés d'Ithra Dubai et de Dubai Jewellery Group. Une célébration inaugurale avec un programme resplendissant de divertissements, d'activités et de promotions aura lieu jusqu'au 8 mai, créant une atmosphère festive que toute la famille appréciera.

L'extension du souk de l'or de Dubaï rajeunira le cœur historique et commercial de Dubaï et ravivera la réputation de Dubaï connue en tant que ville de l'or, offrant une expérience de shopping et de commerce de qualité. L'extension du souk de l'or sera le joyau du projet d'enrichissement de Deira, une communauté moderne à usage mixte développée pour la vie résidentielle, les affaires, le commerce et les loisirs. Elle comprend un centre de transport qui relie Deira au cœur de Dubaï et assure une accessibilité supérieure au projet.

L'extension du souk de l'or de Dubaï conserve le charme et les caractéristiques culturelles du souk d’origine, mais offre une expérience plus urbaine avec des allées ombragées, des installations de qualité supérieure, notamment des ateliers et des espaces de cotravail, un parking couvert, des restaurants, une promenade au bord de l'eau à proximité et une gamme d'hôtels. Elle est destinée aux résidents, aux entrepreneurs et aux touristes du monde entier.

Sur les 295 boutiques, plus de 50 marques de bijoux ont ouvert leurs portes pendant la phase de lacement et, pour l’ouverture officiel, d’autres marques et de restaurants spécialisés vont s'installer.

M. Issam Galadari, directeur et PDG d'Ithra Dubai, a déclaré : "L'extension du souk de l'or est un hommage à l'héritage commercial de Dubaï, et nous sommes fiers d'en faire partie. L'importance historique de cette zone a été rehaussée pour offrir une expérience riche tout en accueillant un nombre croissant de visiteurs. Située dans le centre commercial initial de Dubaï, l'extension du souk de l'or sera l'une des principales attractions culturelles de Dubaï et la destination mondiale des bijoux, revitalisant le surnom de Dubaï : la ville de l'or".

Conformément à la stratégie de développement urbain 2040 de Dubaï, ce projet de 1 181 025 pieds carrés transformera l'héritage de l'émirat en une réalité moderne, soutenant le commerce, le tourisme et la croissance afin d'assurer un avenir en or.

À propos du projet d'enrichissement de Deira et de l'extension du Gold Souk :

Avec une variété d'offres résidentielles, commerciales et hôtelières, le projet d'enrichissement Deira rajeunira le cœur historique et commercial de Dubaï tout en préservant ses caractéristiques culturelles.

Deira est la pierre angulaire de l'héritage commercial de Dubaï ; un lieu riche en culture, en histoire et en tradition. Des appartements donnant sur la crique ou une extension du Souk de Deira, le projet de développement rehaussera la riche tapisserie tissée par les communautés passées et présentes.

Couvrant une superficie de 1 181 025 pieds carrés, la nouvelle extension du Gold Souk accueillera plus de 295 unités de vente au détail, une surface bureaux d'une superficie de 255 000 pieds carrés et 468 résidences de haute qualité.

