Elliptic Labs进军国际市场, 推出Poco F4 GT游戏智能手机

挪威, 奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球AI软件公司, AI Virtual Smart Sensors™的领导Elliptic Labs (OSE: ELABS) 宣布, 将在全球范围内推出搭载AI Virtual Proximity Sensor™的小Poco F4 GT 游戏智能手机. Poco F4 GT智能手机由Elliptic Labs的合作伙伴高通的Snapdragon 8 Gen 1芯片组提供驱动. 此前该合同细节已被公布.

“Elliptic Labs为小米等全球知名OEM持续提供强大的纯软件AI Virtual Smart Sensors, 为他们打造更智能, 更环保, 更人性化的设备.” Elliptic Labs首席执行官Laila Danielsen女士表示: “我们很自豪我们的AI Virtual Smart Sensor Platform™能够助力我们的合作伙伴小米将更多的智能手机推向更大的市场, 并凭借这些出色的智能手机实现他们创新及扩张的美好愿景.”

AI Virtual Proximity Sensor (AI 虚拟接近传感器)

Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可在用户将智能手机举到耳边接听电话时, 关闭智能手机的显示, 并禁用屏幕的触摸功能. 如果没有这种检测距离的能力, 用户的耳朵或脸颊可能会在通话过程中意外触发不必要的动作, 比如挂断电话或在通话中拨号. 自动关闭屏幕也有助于节省电池寿命. 接近检测是当今市场上所有智能手机的核心功能. Elliptic Labs的AI Virtual Proximity Sensor可以在不需要专用硬件传感器的情况下实现强大的接近检测功能. 通过将硬件传感器替换为软件传感器, AI Virtual Proximity Sensor不仅可以降低设备成本, 还可去除采购上的风险.

AI Virtual Smart Sensors, AI Virtual Proximity Sensor, 和AI Virtual Smart Sensor Platform是Elliptic Labs的商标. 所有其他商标或服务市场均由其各自组织负责.

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关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是一家面向智能手机, 笔记本电脑, 物联网和汽车市场的国际企业. 公司成立于2006年, 衍生自挪威奥斯陆大学 (Oslo University) 的一家分支研究机构. 公司的AI专利软件结合了超声波和传感器融合算法, 提供直观的3D无接触手势交互, 接近感应和存在检测功能. 其可扩展的AI虚拟智能传感器交互平台创造了可持续性的, 生态友好的纯软件传感器, 并已有上几亿台设备搭载其技术. Elliptic Labs是市场上唯 - 家使用AI软件, 超声波和传感器融合进行大规模检测的软件公司. 公司在奥斯陆证券交易所 (Oslo Børs) 上市.

Elliptic Labs公司总部设在挪威, 在美国, 中国, 韩国, 中国台北和日本均有分支机构. Elliptic Labs的技术和专利在挪威开发, 归属公司专有.