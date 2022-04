La société de logistique espagnole MRW accélère ses livraisons en faisant appel à DXC Technology et Nutanix

MADRID--(BUSINESS WIRE)--MRW, l'important fournisseur espagnol de services de logistique et de transport urgent gérant 70 millions d'expéditions par an en moyenne, a signé un contrat de cinq ans avec DXC Technology et Nutanix en vue de transformer ses systèmes IT à l'aide des technologies de cloud hybride. Cette action a pour but de permettre à MRW d'accroître la célérité et l'agilité de son activité de livraison tout en renforçant sa protection contre les menaces de cybersécurité.

« Des milliers de clients dépendent de MRW pour expédier des biens vers plus de 200 destinations dans le monde entier », a expliqué Belen Arrazola, directrice des systèmes d'information de MRW. « Les technologies de cloud hybride de DXC et Nutanix nous offrent une plateforme flexible afin d'accélérer la transformation ambitieuse et les projets de croissance de MRW tout en garantissant la stabilité et la sécurité nécessaires pour protéger nos opérations 24 h/24. »

Les activités logistiques de MRW dépendent de deux centres de données situés à Barcelone. Grâce au déploiement de technologies de cloud hybride fonctionnant sur conteneurs Kubernetes, MRW s'attend à d'importants gains de productivité dans plusieurs domaines. Les équipes de DevOps de MRW seront par exemple capables de moderniser des applications et de les déployer sur le cloud plus rapidement afin d'améliorer les délais de lancement de nouveaux services innovants. Facturée à l'utilisation, la nouvelle solution a pour objectif d'offrir à MRW un modèle flexible et rentable et de soutenir ainsi sa croissance et son développement.

Dans le cadre de ce contrat, MRW exploitera l'expertise et les capacités de sécurisation de premier plan de DXC pour élaborer un système de sauvegarde inaltérable qui permettra de protéger les données et de les restaurer rapidement en cas d'attaque potentielle au rançongiciel.

« MRW est un acteur majeur de la logistique et du transport urgent ayant enregistré une importante croissance ces dernières années, parallèlement à l'essor du commerce électronique », a déclaré Juan Parra, directeur général de DXC Technology dans la zone ibérique. « Nous travaillerons en étroite collaboration avec MRW pour exploiter les technologies de cloud hybride et rendre les opérations de l'entreprise plus flexibles et plus sécurisées. Ce projet nous a permis d'approfondir notre collaboration avec Nutanix en matière de solutions d'infrastructures hyperconvergées dans la péninsule ibérique et de renforcer notre capacité à servir les clients de nombreux secteurs de la région. »

« Nous sommes ravis de travailler avec MRW et DXC Technology pour transformer l'environnement IT de MRW et procéder à la migration sécurisée de leur infrastructure IT », a affirmé Jorge Vázquez, directeur de Nutanix dans la péninsule ibérique. « Nous apprécions cette formidable collaboration avec le leader mondial des services IT qu'est DXC, et nous envisageons avec enthousiasme un avenir à long terme où nous aiderons nos clients à réussir et à prospérer en Espagne et au Portugal. »

